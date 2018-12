publié le 04/12/2018 à 15:23

C'est une mesure nouvelle, prise en conséquence de la féminisation des sans-abri de la capitale. Depuis samedi 1er décembre, à Paris, il est possible pour les femmes sans logis de se réfugier dans un lieu exclusivement réservé à elles, et ce, nuit et jour. Dénommé la "Cité des dames", ce centre d'accueil se trouve dans le XIIIe arrondissement de Paris. Jusque-là, la "halte femmes" qui se trouve à proximité de la gare de Lyon n'assurait qu'un accueil de jour.



À la Cité des dames, les femmes sans-abri peuvent prendre une douche, laver leur linge, se reposer ou se restaurer. Elles ont également la possibilité de voir un travailleur social, une sage-femme ou une psychologue. À noter, puisque c'est peu courant, les animaux de compagnie sont acceptés. Le centre d'accueil est géré par l'Armée du Salut et l'Association pour le développement de la santé des femmes (ADSF).

Le dispositif pourra bientôt accueillir cinquante femmes chaque nuit. Depuis son ouverture samedi dernier, plusieurs dizaine de femmes ont déjà bénéficié de ce nouvel accueil.

Sécurité et réinsertion

"On va bien plus loin que proposer un lit et une soupe", explique Éric Piedra, membre de l'Armée du Salut. Certaines femmes, si elles possèdent des papiers et un profil adéquat pourront également bénéficier d'un programme qui propose quelques heures de travail par semaine, et ainsi se réinsérer.



Depuis cinq ans, Kandia est en errance. Cette Malienne âgée de 38 ans appelle régulièrement le 115, mais généralement, le Samu social lui oppose le manque de places. Quand elle n'a pas de solution, elle improvise pour éviter de dormir dans la rue et tente de se reposer à l'hôpital ou dans le bus. Elle confie qu'il lui arrive aussi de "faire l'amour" avec des hommes pour être hébergée.



En France en 2012, deux sans-abri sur cinq étaient des femmes, selon une étude de l'Insee. En février dernier, un comptage a été effectué au cours de la Nuit de la solidarité. À Paris, parmi les 3.000 SDF recensés, on a dénombré 12% de femmes. Des chiffres largement "sous-évalués", selon les associations, en raison du fait que les femmes à la rue se cachent.