publié le 23/02/2018 à 10:55

L'allaitement protégerait les femmes du diabète. C'est ce qui ressort d'une étude menée par des chercheurs américains.



Un étude solide. D'abord parce qu'elle a porté sur quelque 1.200 femmes âgées de 18 à 30 ans. Ensuite parce qu'elle a commencé en 1985. On en publie les résultats une trentaine d'années plus tard, autant dire qu'on dispose de suffisamment de recul pour faire l'unanimité.

La durée minimum de l'allaitement pour que les femmes en tire des bénéfices est de six mois. Pour les chercheurs, les femmes qui allaitent pendant au moins un semestre réduisent leur risque de développer un diabète de type 2 au cours de leur vie.

En revanche si elles le font moins de six mois, cela n'a pas vraiment d'intérêt : on n'observe aucune variation du risque entre une femme qui allaite pendant trois ou quatre mois ou une femme qui n'allaite pas du tout. En tout cas pour ce qui concerne le diabète.



L'ocytocine protège contre l'ostéoporose

Comment expliquer en quoi l'allaitement influerait que le risque diabétique ? C'est évidemment une question que les chercheurs se sont posé, mais à laquelle ils ne peuvent répondre pour l'instant. Cela dit ils ont quelques pistes de réflexion. Ils sont prêts à parier que c'est lié aux hormones de la femme allaitante. Elles joueraient simplement un rôle protecteur.



D'ailleurs les hormones qui protègent, ce n'est pas nouveau. Prenez le cas de l'ocytocine, une hormone sécrétée par le cerveau. Elle est responsable de l'éjection du lait. Lorsque le bébé tête, ça stimule la sécrétion.



C'est bon pour la mère car l'ocytocine a ceci de particulier qu'elle protège contre l'ostéoporose. La femme qui allaite jouira donc d'une meilleure reminéralisation osseuse après l'accouchement. Elle peut être sûre qu'au moment de la ménopause sa densité osseuse sera supérieure à ce qu'elle aurait été si elle avait opté pour une batterie de biberons.



Le lait maternel, c'est tout bénef'

J'ajoute que d'autres études plus anciennes ont montré que le fait d'allaiter réduisait les risques pour la mère de cancer ovarien ou de maladie cardiovasculaire.



Pour le bébé aussi l'allaitement c'est tout bénef'. Le lait maternel est idéal pour les nouveaux-nés. Il est riche en protéines, chargé d'anticorps qui protègent contre les virus et les bactéries. Qu'ils aillent se fourrer dans la gorge, l'intestin ou l'oreille, ce lait est le meilleur allié d'un bon développement cérébral.



Il aide à lutter contre l'asthme, il prévient les risques d'obésité. Ultime avantage : ce lait est économique. Pas besoin d'acheter de biberon, de lait ni de stérilisateur. Et le sein, c'est gratuit. Maintenant j'ai tout à fait conscience que c'est parfois épuisant pour la mère et difficilement compatible avec une vie professionnelle exigeante.