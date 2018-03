Selena Gomez, atteinte du lupus, annonce une pause dans sa carrière

publié le 31/08/2016 à 10:21

Les fans européens de Selena Gomez sont inquiets. Leur idole a publié un message dans le magazine People, expliquant qu'elle va faire une pause dans sa carrière. Comme elle le dévoilait en octobre dernier, la chanteuse est atteinte du lupus, une maladie auto-immune que l'on ne sait pas encore guérir.



"Comme beaucoup le savent, depuis un an maintenant, j'ai révélé être atteinte d'un lupus, une maladie pouvant atteindre les personnes de différentes manières. J'ai découvert que l'anxiété, les crises de panique et la dépression peuvent être des effets liés à la maladie et présentent chacun leurs défis. Je tiens vraiment à maintenir ma santé et mon bonheur alors j'ai décidé que le meilleur moyen pour cela était de prendre un peu de repos. Merci à tous mes fans pour le soutien." Et la star d'ajouter : "Vous savez à quel point vous êtes spéciaux pour moi, mais je dois affronter ça la tête haute et être sûre de faire tout mon possible afin d'être au mieux. Je sais que je ne suis pas la seule à partager ça, j'espère que ça encouragera les autres à parler de leurs propres problèmes."



Le lupus est une maladie auto-immune : "Chez une personne atteinte, le système immunitaire ne fait plus la différence entre ses propres cellules et les cellules agressives extérieures", explique Ginette Volf-Philippot, présidente de l'association Lupus France, à RTL.fr. De fait, au lieu de protéger le corps, il l'attaque. Dans la majeure partie des cas, le lupus se concentre sur la peau ou les articulations. Il se manifeste alors sous la forme de problèmes cutanés ou rhumatologiques. Et ces manifestations varient d'une personne à une autre.