DIAPORAMA - 7 baroudeuses à suivre sur Instagram pour voyager sans bouger

publié le 09/07/2018 à 08:03

Vous ne partez pas en vacances cet été ? Pour vous empêcher de déprimer, RTL Girls a sélectionné pour vous les meilleurs comptes Instagram qui vont vous faire voyager, sans bouger et à moindre coût.



Depuis plusieurs années, de plus en plus de femmes se lancent dans l'aventure de tour du monde et des voyages en solo. Pour explorer le monde, quitter la routine, se découvrir ou retrouver du sens à leur vie, elles osent sortir de leur zone de confort et achètent un billet sans retour.

Qu'elles soient plutôt sac à dos ou road trip en van, ces baroudeuses sont inspirantes et donnent envie de partir à l'autre bout du monde. Sur les réseaux sociaux, elles partagent les photos de superbes paysages, des plats locaux qu'elles goûtent, mais racontent également leurs galères et leurs réflexions.

Voilà quelques Instagrammeuses débrouillardes et courageuses à suivre absolument si vous rêvez d'aventures et de voyages !

1. "Vie Nomade", la plus aguerrie

Qui est-elle ? Corinne a choisi la vie nomade il y a plus de dix ans. Depuis, elle est allée dans plus d'une trentaine de pays. Travailleuse indépendante pour des sites web, elle ne passe pas son temps en vacances, mais partage son temps entre visites et travail.



Pourquoi on la suit ? Pour ses belles photos de paysages et de ses repas qui donnent envie de traverser la planète pour les goûter. On aime aussi son blog pour ses idées de road trips et ses conseils pour gérer son budget ou pour allier travail et voyage.

2. "Susi Cruz", la plus débrouillarde

Qui est-elle ? Après avoir arrêté ses études et quitté son travail, Susi Cruz a acheté un vieux van qu'elle a entièrement rénové elle-même. Quelques mois plus tard, la voilà partie pour sillonner l'Europe au volant de son véhicule.



Pourquoi on la suit ? Parce qu'elle nous fait vivre toutes les étapes de son voyage, des réparations de son van aux photos des paysages et passant par ses leçons de surf. Sur sa chaîne YouTube, elle raconte ses expériences positives et ses belles rencontres, mais aussi ses galères.

3. "Travel Mad Mum", la plus "famille"

Qui est-elle ? Karen Edwards est une baroudeuse irlandaise. Mais elle ne voyage pas seule. Plutôt que de renoncer à sa passion quand elle a appris qu'elle était enceinte, la jeune femme a décidé de partir visiter l'Australie et l'Asie du Sud-Est en famille pour faire de ses enfants des baroudeurs en herbe. Avec son compagnon, Karen partage des photos de sa famille voyageuse aux quatre coins du monde.



Pourquoi on la suit ? Pour les clichés des enfants, Esmé et Quinn, qui apprennent à nager et à surfer dans l'océan à Bali ou qui s'émerveillent devant des lamas au Pérou. On aime aussi son blog et ses conseils pratiques pour amener un bébé en voyage (quelle poussette utiliser, comment nourrir un nouveau-né à l'autre bout du monde...).

4. "Itwia", la plus passionnée des photos d'architecture

Qui est-elle ? Architecte, Charline Gerbault passe son temps à voyager pour explorer le monde. Passionnée de photographie, elle immortalise les paysages où elle se balade. Entre les gratte-ciels d'Abu Dhabi, les ruelles des villes jordaniennes et le désert immense en Iran, ses photos du Moyen-Orient vous donneront envie de faire vos valises.





Pourquoi on la suit ? Parce qu'elle partage ses coups de cœur et nous donne ses bons plans tout au autour du monde.

5. "Cindy la baroudeuse", la plus backpackeuse

Qui est-elle ? C'est une jeune femme qui a décidé de tout plaquer pour vivre sa passion du voyage. Son but ? "En prendre plein les yeux, avoir le souffle coupé et dépasser ses limites en réalisant ses propres défis", peut-on lire sur son blog. Sous les clichés des paysages qu'elle publie, Cindy ajoute des messages inspirants.



Pourquoi on la suit ? Pour les photos d'animaux qu'elle rencontre pendant ses voyages tout autour du monde.

6. "JD Road trip", la plus expérimentée

Qui est-elle ? Voyageuse, Jenny Diab adore parcourir le monde avec son sac sur le dos. À l'origine d'un site et d'un groupe Facebook, elle en a même fait son métier en devenant blogueuse professionnelle. Avec ses clichés de paysages suisses, canadiens, portugais ou encore finlandais, la jeune femme raconte son expérience sur le fait de voyager en solo quand on est une femme.



Pourquoi on la suit ? Conseils sur la contraception, gérer ses règles à l'autre bout du monde, vaincre la peur d'être seule, préparer son sac à dos... Son compte Instagram fourmille d'anecdotes et de photos qui vont convaincre celles qui hésitent encore à réserver leur billet d'avion.

7. "Marie Trarieux", la plus française des Australiennes

Qui est-elle ? Marie Trarieux est une française partie faire ses études à Melbourne. Dès qu'elle a un peu de temps, elle part sillonner les routes australiennes dans son van. "C'est clairement un rêve d'enfant ! J'ai toujours adoré voyager et eu un goût prononcé pour l'aventure !", confie la jeune femme à RTL Girls. On suit ses escapades au pays des kangourous grâce à ses superbes photos de paysages.



Pourquoi on la suit ? Parce qu'elle nous inspire et qu'elle ose partir à l'aventure. "Ta zone de confort s'arrête aux portes de ton van", raconte-t-elle. Elle nous donne envie d'acheter un van et de parcourir le monde !