Sommes-nous tous capables de voyager seuls ?

publié le 20/02/2018 à 07:00

Se dépasser physiquement et psychologiquement, partir à la recherche de soi, à la rencontre de l'autre, s'accorder une pause dans son quotidien, marquer le coup pour son anniversaire, se remettre d'une rupture amoureuse... : voyager seul(e) séduit de plus en plus et les raisons qui motivent ce choix sont nombreuses. Véritable défi personnel, le solo travelling invite à puiser dans ses propres ressources pour mieux faire connaissance avec le monde. Quels sont les enjeux du périple en solo ? Partir seul(e) à la découverte de nouveaux horizons s'apparente-t-il aussi à un voyage intérieur ? Que nous apporte cette expérience particulière ?





Invités

- Cécile Guéret, thérapeute Gestalt, créatrice et créatrice de la page facebook « La psy buissonnière »

- Adeline Gressin, a fait le tour du monde seule en une année et auteure du blog www.voyagesetc.fr

- Stéphane Renard, rédacteur en chef du site Travelzoo.fr

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).