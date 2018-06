De Dua Lipa à Barbara Pravi : 16 hymnes pour les femmes à réécouter

publié le 21/06/2018 à 12:03

S'il y aura définitivement un avant et un après Harvey Weinstein, la saison musicale 2017-2018 ne nous aura pas déçue avant comme après l'éclatement de ce scandale international. De nombreuses artistes féminines ont utilisé leur voix pour porter des sujets touchant à la cause des femmes au fil des douze derniers mois.



À l'occasion de la Fête de la musique, on vous fait découvrir nos hymnes engagés préférés, pour célébrer les femmes en musique. Des chansons qui vont faire souffler un vent de "girl power" dans vos écouteurs !



Le titre PYNK de Janelle Monáe n'est notamment pas passé inaperçu grâce à un clip comme on n'en avait rarement vu dans la musique pop ces dernières années. Jessie J est revenu sur le devant de la scène avec un titre puissant, Queen, qui encourage les femmes à aimer leur corps et à en prendre soin.

Toujours dans la pop anglophone, Christina Aguilera a dévoilé le titre Fall In Line, en duo avec Demi Lovato. Ce morceau est directement adressé aux petites filles. La pop star l'a écrit avant l'affaire Weinstein mais résonne évidemment tout particulièrement dans le cœur de nombreuses femmes.

D'habitude plus timides, les artistes françaises ont elles aussi donné de la voix ces dernières semaines et derniers mois. Exemple avec Barbara Pravi et sa réécriture de Kid, d'Eddy de Pretto ou encore Chilla, rappeuse qui a dévoilé Balance ton porc, un morceau qui fait bien sur référence à la mobilisation des françaises, sur les réseaux sociaux, contre les violences faites aux femmes. Pour découvrir le reste de nos hymnes préférés, lancez notre playlist et laissez-vous porter !