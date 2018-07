Úrsula Corberó, la nouvelle actrice rebelle de la galaxie Netflix

publié le 16/04/2018 à 08:02

Elle est la nouvelle étoile montante de la télévision espagnole. Révélée au grand public international dans la série-phénomène La Casa de Papel, disponible dans son intégralité sur Netflix, Úrsula Corberó est une actrice de 28 ans qui n'en est pourtant pas à son coup d'essai au petit comme au grand écran.



Enfant star dans Physique ou Chimie, diffusée sur NRJ 12 à partir de 2009, l'interprète de la rebelle Tokyo, a joué dans une dizaine de séries et autant de longs-métrages. Aujourd'hui suivie par plus de 3,5 millions de personnes sur Instagram, Úrsula Corberó a conquis le cœur du public et de la presse étrangère.

Femme de sa génération, dans une société où les langues se délient contre le sexisme ordinaire comme pour les violences faites aux femmes, Úrsula Corberó ne fait pas exception à la règle.

Úrsula Corberó interprète Tokyo dans "La Casa de Papel", sur Netflix Crédit : Netflix

Une figure d'exemple du féminisme

C'est d'abord grâce aux réseaux sociaux que l'actrice espagnole sème ici et là des messages féministes. Lors de la première Marche des femmes, le 21 janvier 2017, elle apporte publiquement son soutien au mouvement tandis qu'à la suite des révélation de l'affaire Weinstein, Úrsula Corberó publie une œuvre d'art de l'artiste Andrea Bowers et sur laquelle on peut lire : "Mon Corps Mon Choix Son Corps Son Choix".

Úrsula Corberó n'est pas qu'une communicante qui réserve son activisme aux réseaux sociaux. En 2013, elle a par exemple prêté son image pour sensibiliser le grand public au cancer du sein.



Figure populaire de cinéma et de la télévision en Espagne, l'actrice assume son identité de "féministe" comme son rôle d'exemple auprès de nombreuses jeunes filles et jeunes femmes à travers le monde. Son maître-mot : il faut que les femmes se soutiennent entre elles.

Mettre fin aux inégalités à la télévision et au cinéma

"Nous devons avoir confiance en nous, nous soutenir et nous aimer" les unes les autres, dit-elle dans une interview publiée sur le site Zaleb en avril 2017. Dans cet article, Úrsula Corberó n'hésite également pas à dénoncer le milieu dans lequel elle travaille depuis son adolescence. "Je me suis souvent sentie un peu violée".

L'actrice critique alors toutes les fois où on lui a demandé d'apparaître en sous-vêtements à l'écran alors que cela n'avait pas de sens dans la séquence. Ce sexisme, insiste l'actrice, est le quotidien de toutes ses collègues. Pour y mettre fin, ajoute-t-elle, il faut que "la société dans son ensemble se batte pour le féminisme et contre les inégalités".



Dans le cinéma, explique-t-elle encore, les actrices doivent pouvoir "jouer aux assassins, aux flics ou aux voleurs (...). Nous méritons de pouvoir avoir l'opportunité d'incarner les mêmes personnages que les hommes". Avec La Casa de Papel, Úrsula Corberó a réussi à prouver qu'un personnage féminin est on ne peut plus crédible dans l'usage d'armes à feu comme de course-poursuite en moto.