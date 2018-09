publié le 18/09/2018 à 15:38

Holly Ridings est entrée dans l'histoire. La NASA a annoncé ce lundi 17 septembre l'avoir nommée au poste de nouvelle directrice des vols, faisant donc d'elle "la première femme à diriger le groupe d'élite qui dirige lui-même les missions de vols habités depuis le centre de contrôle de mission basé au Centre spatial Johnson de la NASA à Houston, aux États-Unis", peut-on lire dans un communiqué.



Holly Ridings succède à un certain Norm Knight, en poste depuis 2012 et devient ainsi la première femme nommée à cette haute position hiérarchique depuis la création de la NASA, il y a 60 ans. "Holly s'est révélée être une cheffe de file parmi un groupe de directeurs de vol très talentueux", a expliqué le chef des opérations Brian Kelly. "Je sais qu'elle excellera dans cette position de leadership unique et critique", a-t-il ajouté à propos d'Holly Ridings, qui est désormais à la tête d'une équipe de 32 personnes directrices de vol.

La nouvelle cheffe des directeurs de vol travaille pour la NASA depuis 1998. Elle a commencé sa carrière comme contrôleuse de vol dans le groupe des opérations thermiques avant d'être promue directrice de vol principale sur plusieurs missions.