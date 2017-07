"Cheek Magazine" et "Les Inrocks" sortent un hors-série sur le féminisme

publié le 27/07/2017 à 09:05

"Le féminisme n’a jamais été aussi omniprésent et les initiatives se multiplient." C'est le constat qu'ont fait Julia Tissier, Myriam Levain et Faustine Kopiejwski, les trois co-fondatrices de Cheek Magazine, pure-player féminin créé en octobre 2013.



Récemment racheté par Les Inrocks, qui appartient lui-même à Matthieu Pigasse, Cheek Magazine s'est associé à l'hebdomadaire culturel pour sortir en plein milieu de l'été un numéro hors-série loin des sentiers battus des publications féminines habituelles, offrant alors aux lecteurs et lectrices de ce numéro spécial une bouffée d'air frais grâce aux hasards du calendrier.

Exit donc les articles sur la perte de trois kilos avant de se déshabiller sur les plages cet été. Avec Cheek Magazine et Les Inrocks, place au "féminisme nouvelle génération", confie Julia Tissier à Girls. Celui qui se distille dans les apéros entre potes, dans les dernières productions au cinéma (courez voir Wonder Woman et À la recherche des femmes chefs), les bons hashtags sur Instagram et dans les collections de mode présentées lors des dernières Fashion Week.



"On estime qu'il y a plein de choses à dire sur ce sujet", explique la co-fondatrice du pure-player féminin. Un magazine n'était pas de trop pour brasser toutes les thématiques et être à la fois "didactiques" pour les lecteurs et lectrices des Inrocks et "plus pointus" pour satisfaire le lectorat de Cheek, déjà très informé sur le sujet.

S'approprier le terme "féministe"

Pour donner un visage à ce nouveau mouvement, les deux titres ont choisi de mettre en couverture du hors-série la boxeuse et entrepreneure Sarah Ourahmoune, la réalisatrice Rebecca Zlotowski (qui a sorti l'année dernière Planétarium avec Nathalie Portman et Lily-Rose Depp dans les rôles principaux) et la chanteuse française à la plume aiguisée, Juliette Armanet.



"La couverture est issue d'une série photo avec des personnalités féministes dans différents domaines", explique Julia Tissier avant d'ajouter : "On leur a demandé ce qu'était le féminisme pour elles. L'objectif : qu'elles deviennent des modèles, des femmes inspirantes" pour le lectorat français.



En France, les personnalités du monde de divertissement, des arts ou du sport, par exemple, sont encore peu nombreuses à se dire "féministes". "Cela fait du bien qu'elles prennent la parole pour dédramatiser ce terme et permettre aux femmes de se l'approprier", souligne alors Julia Tissier. Plus qu'un magazine, un cahier de vacances pour révéler la féministe qui sommeille en chacune de vous ?



"Génération féministe", hors-série Les Inrocks & Cheek Magazine, en kiosque dès le 27 juillet 2017, 8 euros 50