publié le 25/10/2018 à 17:55

C'est une première aux Pays-Bas. Une personne intersexe a reçu des mains de l'administration néerlandaise un passeport de genre neutre, après deux ans de bataille juridique. Le document de Leonne Zeegers, 57 ans, mentionne donc désormais, et de façon tout à fait officielle, son identité de genre, grâce à la simple mention "X", rapporte Têtu.



Malgré ce grand moment pour la communauté LGBTQ+ (lesbiennes, gays, bi, trans, queer, et les autres dont les intersexes), les Pays-Bas ne prévoient pas de rendre systématique l'édition de passeport de genre neutre, précise Têtu. La décision d'attribuer ou non cette mention restera à l'appréciation du ou de la juge.

En France, on est bien loin de cette avancée pour les droits des personnes LGBTQ+. L'année dernière même, la Cour de cassation a d'ailleurs refusé à une personne intersexe (qui, de par son sexe biologique de naissance, ne peut être classée comme étant de sexe féminin ou de sexe masculin) de pouvoir indiquer son "genre neutre" sur son état civil.

Ni homme ni femme

Pour comprendre la notion de "genre neutre" lorsque l'on s'en tient à l'état civil, il faut comprendre que cela correspond à l'identité de genre d'une personne (ou non à son identité sexuelle). Autrement dit : il n'est pas question de savoir quels sont les organes sexuels d'une personnes pour décider si oui ou non elle peut prétendre au genre neutre ou pas. En théorie en tout cas.



Pour Sam Bourcier, sociologue à l'université de Lille-III et auteur de Homo Inc.orporated, Le triangle et la licorne (qui pète), aux éditions Cambourakis, "il ne s'agit pas d'une neutralisation du genre ou d'un troisième sexe" mais d'une manière de dire que l'on n'est "ni homme ni femme" ou que l'on "rejette ce système qui vise à différencier sexuellement les personnes sur leurs papiers d'identité", expliquait-il à RTL Girls l'année dernière.

Se conformer aux genres féminin ou masculin

En France, c'est à la naissance de l'enfant que son état civil est inscrit dans l'administration française. Les personnes adultes ne se reconnaissant pas dans le genre féminin comme dans le genre masculin n'auront pas d'autres choix que de s'y conformer.



Une personne transgenre souhaitant modifier son état civil devra, elle, fournir des preuves à un juge, tel que l'avis d'un médecin, pour pouvoir le changer sur ses papiers d'identité. Cette procédure n'est jamais garantie, et peut durer plusieurs années. Elle n'est possible que pour le passage d'un genre à l'autre.