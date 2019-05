publié le 18/05/2019 à 08:30

Dans un contexte très chargé en actualité politique numérique, Paris accueille jusqu'au samedi 18 mai la quatrième édition du salon de l'innovation VivaTechnology à Paris Expo Porte de Versailles.



Pendant trois jours, entrepreneurs, grands groupes, scientifiques et décideurs politiques ont afflué dans les allées de l'événement parisien pour présenter leur vision du futur. Toutes les informations pratiques du salon sont à retrouver dans cet article.

La mobilité est l'un des principaux sujets de préoccupation à VivaTech. L'an passé, Airbus avait fait sensation en dévoilant ses prototypes de drones volants. Cette année, c'est une start-up du sud de la France, Hovertaxi, qui a créé l'événement avec un mini-hélicoptère 100% électrique à deux sièges qui aspire à redéfinir les transports urbains autour d'un réseau de hubs aériens déployé sur les toits des immeubles.

Le taxi volant français @Hover_Taxi aspire à développer le futur réseau de transport urbain par les airs avec des aéronefs 100% électriques et des hubs sur les toits des immeubles #VivaTech pic.twitter.com/ZnstqrnnPF — RTL Futur (@rtl_futur) May 17, 2019

Fondée par des anciens ingénieurs d'Airbus, la start-up Ascendance Flight Technologies exposait à Paris un avion à décollage vertical équipé d'un moteur hybride qui doit pouvoir transporter jusqu'à quatre personnes dans un périmètre compris entre 20 et 150 kilomètres à une vitesse de 200 km/h. Ces entreprises françaises auront fort à faire avec des concurrents comme Uber,qui travaille également sur la question avec l'américain Bell, ou le slovaque AeroMobil dont la voiture volante aux ailes escamotables étaient également exposées à Paris.



La mobilité de demain passe aussi par les routes et Citroën l'a bien compris. La marque au chevron a dévoilé à VivaTech un nouveau concept car en exclusivité mondiale, le 19_19 Concept, pensé comme une cabine mobile autonome toute en transparence montée sur des roues surdimensionnées pour optimiser le confort des passagers lors des longs trajets en dehors des villes. Le constructeur historique présentait aussi sa citadine compacte Ami One taillée pour l'auto-partage et une paire de lunettes d'un nouveau genre conçue pour lutter contre le mal des transports.

Sur le stand de @CitroenFrance, on trouve aussi les Seetroën, des lunettes anti-mal des transports au look douteux (deux branches et quatre boucles) qui recréent la ligne d’horizon grâce à un liquide mouvant pour lutter contre le motion sickness #VivaTech pic.twitter.com/vQhOTQyTQN — RTL Futur (@rtl_futur) May 17, 2019

Des technologies pour l'accessibilité

Ouvert le jour de la huitième journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité, le salon parisien faisait aussi la part belle aux innovations inclusives. Quelques semaines après avoir dévoilé la première manette adaptative pour les joueurs de jeux vidéo handicapés, Microsoft a présenté l'application Seeing AI qui permet aux personnes malvoyantes d'utiliser l'intelligence artificielle pour comprendre leur environnement. L'application décrit à l'utilisateur tous les éléments qui l'entourent, la distance qui les séparent et peut même traduire les expressions du visage.

> Seeing AI app from Microsoft

Chez Intel, la start-up brésilien Hoobox Robotics présentait une solution intelligente permettant de contrôler un fauteuil roulant grâce aux expressions du visage. Le système utilise une caméra dotée d'un dispositif de reconnaissance faciale pour assigner onze mimiques à onze actions que l'utilisateur peut déclencher à tout moment sans utiliser ses mains. Par exemple : ouvrir la bouche pour avancer, sourire pour s'arrêter, mimer un baiser pour tourner à droite, etc.

Chez @IntelFrance, la startup brésilienne @hooboxrobotics présente une solution permettant aux personnes invalides de contrôler leur fauteuil avec les expressions du visage grâce à une caméra de reconnaissance faciale #Vivatech pic.twitter.com/VI52hOG2qD — RTL Futur (@rtl_futur) May 17, 2019

Au Mobility Park, la start-up suisse Twiice fondée par des étudiants à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne a fait la démonstration de la dernière version de son exosquelette destiné à aider les personnes paraplégiques ou invalides à marcher. Très léger (seulement 16 kg) et conçu sur-mesure, ce modèle promet d'offrir une nouvelle autonomie à son porteur dans ses déplacements quotidiens.

À #Vivatech, l’exosquelette Twiice fait remarcher les paraplégiques. Mis au point par l’École Polytechnique fédérale de Lausanne, il est léger (16 kg), sur-mesure et a été testé sur de nombreuses personnes pour mieux s’adapter aux obstacles de la vie quotidienne pic.twitter.com/9IVaTvtdWJ — RTL Futur (@rtl_futur) May 16, 2019

Les nouvelles interactions homme-machine

Le pavillon principal de VivaTech a aussi mis à l'honneur de nouvelles façons de penser les interactions entre l'homme et les machines. A l'heure où la commande vocale commence à peine à se substituer à l'habituel clavier, la startup française Mentalista a fait la démonstration des capacités de sa technologie permettant de contrôler des objets par la seule fore de la pensée. Un jeu proposait au public de disputer un match de foot mental consistant à fermer les yeux et visualiser très fort la balle dans le but adverse.

À @VivaTech, on peut disputer un match de foot mental au stand de @mentalistaFR : il suffit de penser très fort au but pour que la balle rentre dans les filets pic.twitter.com/DZr2gYDQEL — RTL Futur (@rtl_futur) May 16, 2019

Le système utilise des électrodes posés sur les oreilles et derrière le cortex visuel pour capter les signaux électriques émis par cette zone du cerveau et les comparer ensuite à une bibliothèque de signaux émis par les autres personnes ayant visualisé la même action pour la déclencher en cas de correspondance. A terme, lorsque l'algorithme sera affiné, l'entreprise aspire à constituer un alphabet d'images mentales pour étendre la solution au contrôle de tout type d'objets par la pensée.



La start-up Embodme utilise pour sa part les gestes pour jouer de la musique sans toucher l'instrument. Conçue par un étudiant de Mines ParisTech ce synthétiseur d'un genre nouveau réagit aux mouvements des mains. Grâce à un système de reconnaissance de mouvements, le musicien peut moduler les notes en même temps qu'il les jouent et modifier leur longueur ou leur intensité. Avec une performance sonore et visuelle spectaculaire à la clé.

La startup @embodme a conçu un instrument gestuel tridimensionnel qui réagit aux mouvements des mains pour permettre au musicien de moduler les notes en même temps qu’il les jouent #VivaTech pic.twitter.com/0uJ0F12xBZ — RTL Futur (@rtl_futur) May 17, 2019

Des robots à tout faire

Chaque année, les robots sont l'une des attractions de VivaTech. Les robots d'accueil sont de plus en plus nombreux à arpenter les allées du salon où les grandes écoles de robotique affichent leurs dernières avancées. Sur le stand du CNRS, on pouvait croiser Antbot, un robot à quatre pattes capable de se déplacer sans GPS grâce à un système de navigation céleste.



Inspiré de la fourmi, il est sensible à la lumière polarisée du ciel et au rayonnement ultraviolet qu'il utilise pour analyser son environnement et se repérer dans l'espace à l'aide d'une multitude de capteurs embarqués. A terme, il pourrait ouvrir de nouvelles perspectives de navigation dans les environnements complexes pour l'automobile.

Au @CNRS, le robot AntBot utilise la lumière polarisée du sol et de nombreux capteurs pour se repérer dans des environnements complexes #VivaTech pic.twitter.com/zESxtkwDiv — RTL Futur (@rtl_futur) May 17, 2019

De son côté, le robot Anymal de la société suisse Anybotics, aux faux airs de machine Boston Dynamics, peut enjamber les obstacles et accéder aux terrains difficiles pour livrer des colis jusqu’à la porte du destinataire.



Un peu plus loin, au stand LVMH, Louis Vuitton affichait sa vision de la maroquinerie du futur. Pour la maison française de luxe, l'avenir du sac à main se joue dans l'écran flexible. Le maroquinier a présenté deux sacs équipés d'écrans souples conçus par le spécialiste chinois de la technologie Royole sur lesquels défilaient des images animées de paysages urbains et des produits de la marque. A terme, il est tout à fait possible d'imaginer voir défiler le feed Instagram du propriétaire du sac.

Au stand @LVMH, le sac à main Louis Vuitton s’affiche flanqué d’un écran souple conçu par le spécialiste chinois du genre Royole sur lequel défilent des images animées et des produits de la marque en attendant le feed Instagram #vivatech pic.twitter.com/JGIwLpaMuW — RTL Futur (@rtl_futur) May 17, 2019