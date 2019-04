publié le 09/04/2019 à 18:31

Même l'intelligence artificielle la plus sophistiquée peut échouer. Après avoir battu les meilleurs au jeu de Go, Pong, Starcraft et démontré qu'elle pouvait diagnostiquer des maladies ou reproduire des images, l'intelligence artificielle de Google a échoué à un contrôle de mathématiques de niveau lycée.



Les chercheurs avaient pourtant entraîné DeepMind à l’algèbre en mettant l'accent sur les différents types d'opérations mathématiques comme l'addition, la soustraction, la division et bien d'autres. Mais un simple énoncé mélangeant des mots, des symboles et des chiffres a dérouté l'ordinateur. Sa note : 7/20.

Comme le soulignent les chercheurs dans un article scientifique, un problème mathématiques simple requiert énormément de réflexion, car les humains apprennent à comprendre les opérations, à prioriser leur résolution et à transformer un problème en équation. Ce qui n'est pas du tout simple pour un ordinateur ou une intelligence artificielle.