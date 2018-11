Environnement : comment bien trier ses déchets ?

publié le 03/11/2018 à 08:30

Retour aux basiques ce week-end avec les consignes de tri des déchets. Tout le monde se plaint de ne jamais vraiment savoir dans quelle poubelle mettre tel ou tel déchet. Or, quand vous faites une erreur, les poubelles sont refusées du centre de tri qui n'a pas le temps de tout trier à votre place, ce qui est dommage. Sachez qu'un couple sur trois s'écharpe sur la manière de pratiquer le recyclage. Voilà une dernière bonne raison pour en finir avec les hésitations.



Dans le bac jaune, Églantine Éméyé met le carton, le papier et le métal. Il y a bien les canettes mais aussi des conserves, des bidons. En clair, tous les emballages plastiques propres et le petit électro-ménager. Chose importante, le carton doit être plié.





Dans le bac blanc, c'est du verre mais la règle est simple : on y met presque exclusivement des bocaux et des bouteilles. Attention à un point toutefois. On pourrait penser que la vaisselle brisée, comme les verres, ne vont pas dans ce bac-là. Ils vont avec tout le reste des déchets, dans le bac vert, car ils n'ont pas la même composition.

Dans le bac vert, on met tout le reste des déchets : le tube de dentifrice, de mayonnaise, les couches pour bébé, l'essuie-tout... Mais il y a des choses sur lesquelles tout le monde se trompe : par exemple si votre papier ou votre boîte de pizza est pleine de gras, c'est dans le le bac vert, car le gras altère les propriétés des papiers et ce n'est plus recyclable.

Les couvercles en métal des bocaux vont dans le bac jaune. Les bouchons des bouteilles de lait par exemple, doivent rester bien vissés au goulot. Dans le bac jaune, il n'est pas nécessaire de nettoyer ce qui est mis mais il est nécessaire de vider le contenant.

Mais toutes ces consignes ne sont pas valables partout. Le recyclage varie en fonction de la commune où vous vivez. Normalement, on a dans notre immeuble une affiche pour expliquer. Et si l'on n'est pas équipé de ces trois bacs, il existe des points de collecte à proximité. Aujourd'hui, il y a une solution pour à peu près tous les déchets.





Si vous avez un doute, plusieurs sites peuvent vous éclairer. Le site www.consignesdetri.fr par exemple, permet de connaître les consignes pour chaque produit dans chaque localité. Le site de l'Ademe (Agence de l'Environnement et de la maîtrise de l'énergie) est également de bon conseil. Une application Guide du tri existe également. D'ici 2025, toutes les communes devront avoir harmonisé leurs consignes de tri, ce qui devrait faciliter le quotidien des usagers.

Chaque samedi, Églantine Émeyé nous livre des astuces sur les gestes écologiques et responsables, à réaliser au quotidien.