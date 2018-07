Coupe du Monde 1998 : pourquoi le 12 juillet 98 reste gravé dans notre mémoire ?

publié le 12/07/2018 à 20:30

A 19h17 du lundi au jeudi, Marc-Olivier Fogiel retrouve les polémistes de l'émission. Ensemble, ils débattent et confrontent leurs idées afin de rebondir sur les sujets d’actualité. Le vendredi, Bernard Poirette est aux commandes d''On refait le Monde".



On refait le monde avec :

- Roland Cayrol, politologue, directeur du Centre d'Études et d'analyse

- Ivan Rioufol, éditorialiste au Figaro

- Alexandre Malafaye, écrivain et fondateur du think-tank Synopia

- Clément Viktorovtich, professeur à Sciences-Po