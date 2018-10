Irak : l'État lance un appel à candidatures sur internet pour trouver ses ministres

publié le 10/10/2018 à 09:40

Postuler en ligne pour devenir ministre ? L'idée pourrait paraître saugrenue et pourtant, c'est bien ce qui a été mis en place en Irak. Le futur chef du gouvernement irakien, Adel Abdel Mahdi a lancé mardi 9 octobre un site internet permettant aux Irakiens de postuler en ligne pour devenir ministre, alors que son Premier ministre tente de former un gouvernement.



Adel Abdel Mahdi, désigné Premier ministre le 2 octobre par le nouveau président irakien Barham Saleh, élu par le Parlement, doit lui présenter d'ici le 1er novembre une liste de ministres, sous peine de devoir sinon renoncer à son poste.

Ainsi, sur le site internet, chaque Irakien et Irakienne de plus de 30 ans peut envoyer sa candidature à un ministère. Seules conditions : renseigner quelques informations personnelles, ses opinions politiques, indiquer une éventuelle appartenance à un parti, mais également avoir obtenu un diplôme universitaire ou équivalent.

Sur le formulaire en ligne, chaque candidat peut alors en dire plus sur le ministère qu'il souhaite chapeauter et sur son projet, via un court exposé sur deux thèmes : ce que signifie être un "dirigeant couronné de succès" et "comment gérer des équipes de manière efficace". Ils doivent également indiquer la façon dont ils affronteraient tout problème une fois ministre et fournir des "solutions pragmatiques" sur la manière dont ils géreraient leur programme ministériel.

