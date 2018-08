Irak : un Français condamné à la perpétuité pour appartenance à Daesh

publié le 06/08/2018 à 16:25

Un Français et une Allemande ont été condamnés à la réclusion à perpétuité pour appartenance à Daesh en Irak, lundi 6 août. Ils ont été condamnés séparément par la Cour pénale centrale de Bagdad, en charge des affaires de terrorisme. Dans la législation irakienne, la perpétuité équivaut en réalité à 20 ans de réclusion.



Lahcen Gueboudj, cheveux blancs coupés courts, barbe de quelques jours et vêtu d'un uniforme marron de prisonnier, a répondu aux questions du juge pendant une demi-heure. Le Français de 58 ans a réfuté toutes ses déclarations obtenues lors d'interrogatoires et citées par le juge. "J'ai signé des aveux en arabe sans savoir ce qui était écrit", a-t-il affirmé en ne parlant que français, avec un fort accent du Sud.

Il a expliqué avoir voulu convaincre son fils de rentrer en France. Lahcen Gueboudj était parti en Turquie puis en Syrie avec sa femme et ses enfants avant d'être arrêté en Irak. "Je n'aurais jamais quitté la France si mon fils aîné Nabil, 25 ans, n'avait pas rejoint la Syrie", a-t-il plaidé.

"Fuir les gens de Daesh"

De son côté, Nadia, dont seul le prénom a été dévoilé, a raconté au juge avoir rejoint la Turquie avant de passer en Syrie puis en Irak avec sa sœur handicapée, tuée dans un bombardement, ainsi que sa mère et sa fille.



Son avocat a plaidé qu'elle était mineure au moment des faits, que son mariage avec un jihadiste relevait du "viol commis par un groupe armé et non d'une décision prise par un adulte en toute conscience". Voile sur la tête et abaya noire, s'exprimant en allemand émaillé de mots d'arabe, Nadia a affirmé être partie vers l'Irak "pour fuir les gens de Daesh", après avoir été répudiée par son mari.



Sa mère, Lamia K., a été arrêtée avec Nadia à Mossoul en juillet 2017. Elle avait écopé de la peine de mort en janvier 2018, avant que sa sentence ne soit commuée en réclusion à perpétuité.