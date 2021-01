publié le 16/01/2021 à 15:11

Didier Deschamps était l'invité du Journal inattendu ce samedi 16 janvier. A cette occasion, le sélectionneur des Bleus a appelé les Français a participer à l'opération Pièces Jaunes, dont il est le parrain depuis 2019. Cette année, la campagne qui collecte des fonds pour améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants et adolescents, aura lieu du 18 janvier au 5 février.

En exclusivité, le slogan 2021 de la collecte a été dévoilé sur RTL, partenaire de l'opération : "Le pouvoir des pièces Jaunes est encore plus grand sans les pièces". En effet, cette édition sera toute particulière en raison de la situation sanitaire.

"Les tirelires ce n'est pas pour cette année. C'est la marque de fabrique, mais on a dû s'adapter", a expliqué Didier Deschamps. S'il ne sera pas possible de déposer ses pièces dans les célèbres tirelires, des dons pourront être réalisés sur internet de l'opération ou envoyant DON au 92111.

L'affiche de l'édition 2021 des Pièces jaunes Crédit : Pièces jaunes

Didier Deschamps s'est également confié sur ce que son rôle de parrain lui a apporté. "Forcément on voit les choses différemment en étant au contact de la réalité, avec ces enfants et ces adolescents hospitalisés (...) Pouvoir leur apporter un confort familial, la proximité des parents c'est quelque chose d'essentiel", a-t-il souligné, expliquant être "très sensible à la cause liée à l'enfance".

"Je suis toujours émerveillé quand je vais sur le terrain avec madame Brigitte Macron d'être au contact des ces enfants. Ils sont un exemple de courage, de générosité... Ils ne se plaignent jamais, ils ont toujours le sourire alors que nous, on est tout le temps en train de se plaindre".

Didier Deschamps récompensé

A l'occasion de cette émission, Didier Deschamps s'est vu remettre des mains de Robert Ley (International Federation of Football History & Statistics) le Trophée du meilleur sélectionneur du monde de l’année 2020. Une distinction qu'il avait déjà remportée en 2018.

