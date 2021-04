publié le 10/04/2021 à 15:45

Le grand public a découvert sa voix il y a un an avec le fameux titre "Mais je t’aime", duo partagé avec Grand Corps Malade. La chanson a connu un succès phénoménal et le clip a été vu à ce jour des dizaines de millions de fois. On la connaissait actrice et humoriste, c’est désormais dans la musique que Camille Lellouche souhaite percer.

La jeune femme de 24 ans prépare son premier album, qui devrait sortir à la rentrée. En attendant, elle vient de dévoiler un titre bouleversant, "N’insiste pas", chanson dédiée aux victimes de violences conjugales. "Chanter 'N’insiste pas' m’abîme un peu, mais c’est un devoir que j’ai pour toutes ces femmes et ces hommes victimes de violence", confie-t-elle.

Sur son parcours, et sa casquette aujourd’hui d’artiste "touche-à-tout", elle explique : "Mon premier amour, c’est la musique et la chanson. J’ai toujours été chanteuse avant de passer par l’humour. Si je n’avais pas galéré en musique, je n’aurais jamais été humoriste". Camille Lellouche, c’est un phénomène sur les réseaux sociaux. Grâce à ses vidéos humoristiques, elle compte à ce jour près de 2,5 millions d’abonnés sur Instagram.

Camille Lellouche à RTL le 10 avril 2021 Crédit : RTL

"Je sais que la musique est son premier amour, à quel point ça compte pour elle, complète le chanteur Slimane, son ami de longue date. Ses chansons vont faire du bien". "C’est une passionnée, prolonge celui qui la connait depuis 15 ans. C'est quelque chose qui peut nous pousser vers le haut, comme nous bouffer parfois. Mais c’est aussi ce qui fait qu’on arrive à toucher les gens".

Des mots qui sont allés droit au cœur de Camille Lellouche, artiste sensible, qui promet de continuer à se livrer à cœur ouvert dans ses prochaines chansons.