publié le 02/04/2020 à 14:35

On continue notre voyage dans la troisième saison de la série de science-fiction Westworld. Un épisode 3 baptisé The Absence of Field. Attention si vous n’êtes pas encore à jour et si vous êtes très sensible aux spoilers, nous allons évoquer ici l'intrigue de l'épisode 3. Une intrigue qui comporte plus de questions que de réponses...

Cet épisode prend la suite directe de l’épisode 1 avec Dolores qui prépare sa grande révolution. Elle a, avec elle, une alliée de poids : Charlotte Hale, la super cheffe d’entreprise de Delos jouée par Tessa Thompson. Bien sûr, il ne s’agit que d’une coquille qui a l’apparence de Charlotte. Dolores a placé à l’intérieur d'elle l’une des billes, les cerveaux des robots, rapportées du parc. Mais qui joue le rôle de Charlotte Hale ? L'espion apparaît instable, délicat, souvent inquiet et parfois inquiétant. Nous allons passer en revue, dans cet épisode de RTL Pop Culture, toutes les possibilités.

L'épisode creuse aussi la relation entre Caleb et Dolores et leur lutte commune pour la liberté face au super-ordinateur Jéroboam. Une bataille qui replace Dolores dans le rôle de révolutionnaire et plus simplement de psychopathe...

