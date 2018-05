"Star Wars" : un spin-off sur Boba Fett en préparation ?

Crédit : LucasFilm Ltd.

publié le 25/05/2018

Voilà qui devrait réjouir les fans de contrées lointaines. Star Wars sera de retour avec un nouveau spin-off, tourné autour du personnage Boba Fett, chasseur de primes très apprécié des amateurs de la saga galactique. Comme le rapportent plusieurs médias américains, Boba Fett aura donc prochainement son propre long métrage. À peine Solo : A Star Wars Story sorti dans les salles obscures, ce nouveau projet se précise.





Le réalisateur James Mangold, aux manettes de Logan (2017) et Walk the Line (2005), a été choisi pour écrire le scénario et réaliser ce spin-off de la société de production LucasFilm, filiale de Disney, détaille le Hollywood Reporter. Le site américain sous-entend par ailleurs que Simon Kinberg, le producteur des X-Men, travaillerait également sur le projet.

"Des sources proches du projet soulignent que le film sur Boba Fett est en développement, mais n'a pas reçu de feu vert final ni de date" de sortie, écrit de son côté Entertainment Weekly. Si le projet est confirmé, ce spin-off sur Boba Fett sera le troisième long-métrage dérivé de l'univers Star Wars. Et probablement pas le dernier.