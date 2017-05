publié le 18/05/2017 à 13:06

"10 ans avant Kirk, Spock et Enterprise, il y avait Discovery". Voilà comment débute le premier teaser de la série Star Trek : Discovery, qui se situe donc une décennie avant l'histoire originale Star Trek, qui a fêté ses 50 ans en 2016.



Ce show Netflix et CBS permettra donc aux fans de (re)découvrir l'univers du space opera, et aux néophytes de plonger dans cette aventure portée par de nouveaux héros. Comme le dévoile la vidéo, cette aventure Discovery sera centrée sur un nouvel équipage mené par le lieutenant Michael Burnham (Sonequa Martin-Green, Sasha dans The Walking Dead).

Le lieutenant Michael Burnham semble d'ailleurs avoir une relation forte avec le père de Spock (joué par Leonard Nimoy dans la série originelle et les premiers films et Zachary Quinto dans les derniers blockbusters), comme le suggère le trailer.

"Star Trek : Discovery" arrive l'automne prochain

Une femme se dégage également dans la bande-annonce : Michelle Yeoh, dont le rôle n'est pas encore confirmé. La comédienne semble incarner le commandant du vaisseau Discovery, même si ce poste est censé être occupé par Jason Isaacs (Lucius Malefoy dans la saga Harry Potter).



Au cours de ses aventures, l'équipage du Discovery va affronter des ennemis bien connus des fans de Star Trek : les Klingons. Ceux-ci s'offrent un nouveau look terrifiant pour cette prochaine série CBS/Netflix qui arrive à l'automne prochain sur le plate-forme de streaming.

L'affiche de la série "Star Trek : Discovery" bientôt sur Netflix Crédit : Netflix