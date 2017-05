publié le 02/05/2017 à 20:30

L'univers Marvel poursuit sa conquête du petit écran. L'automne prochain, les fans pourront visionner Inhumans, une nouvelle série dédiée à des super-héros mutants nés en décembre 1965 dans le comics Fantastic Four. Après de longs de mois de rumeurs et quelques petites informations distillées par la Maison des Idées, l'affiche officielle a été dévoilée mardi 2 mai. Les deux premiers épisodes d'Inhumans ("Inhumains" en français) seront diffusés en IMAX dans les cinémas du monde entier le 1er septembre. Le reste des épisodes suivra sur la chaîne américaine ABC.



Mais, qui sont donc ces Inhumains ? Une équipe de super-héros génétiquement modifiés après avoir été exposés au Terrigenesis, une brume extraterrestre, dont on a vu les effets dans l'autre série Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D, avec les personnages Yoyo et Daisy "Earthquake". L’expérience subie par les Inhumains est d'ailleurs orchestrée par les Kree, dont Ronan l'Accusateur, vu dans Les Gardiens de la Galaxie, fait partie.

Un synopsis officiel déjà dévoilé

Selon le synopsis officiel de Marvel, la série portera sur les aventures du roi des Inhumains nommé Black Bolt (Flèche Noire), de la reine Medusa et des héros Gorgon, Crystal (qui a été l'épouse de Quicksilver, vu dans Avengers 2), Auran, Triton, Karnak, sans oublier Maximus. Plus encore, on découvrira que ces Inhumains se sont réfugiés à Hawaï après un coup d'état militaire qui leur fait quitter leur planète. Ce sera la première fois qu'ils entrent en contact avec la Terre et ses habitants et qu'ils découvriront par la suite qu'ils doivent sauver notre planète.

Le symbole de l'affiche, qui représente les Inhumains, est d'ailleurs celui que porte Flèche Noire dans les comics. Quant au slogan "Beyond Humanity" (Au-delà de l'Humanité), il tease d'avantage ces héros venus d'une autre planète, qu'on pourra découvrir en septembre prochain.

Beyond humanity. Here’s a look at the first teaser art for Marvel’s #Inhumans. pic.twitter.com/dMKQ7GD2Fz — Marvel's Inhumans (@theinhumans) 2 mai 2017