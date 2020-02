VIDÉO - "Final Fantasy VII Remake" : une cinématique d’ouverture revue et corrigée

publié le 14/02/2020 à 19:20

La légende renaît, plus belle qu’auparavant. La séquence d'introduction du jeu Final Fantasy VII est une sorte d'objet culte dans le monde des gamers. Dans le jeu initial sorti en 1997 vendu à près de 10 millions d'exemplaires à travers le monde on retrouvait trois grandes scènes pour présenter ce monde imaginaire et futuriste : le visage d'une jeune marchande de fleurs, une ville oppressante et l'arrivée d'un train et d'un groupe de "terroristes écologistes". C'était la première fois que Final Fantasy, un jeu souvent tourné vers une fantasy toute médiévale, s'aventurait dans la science-fiction et c'était aussi la première fois que la franchise profitait de la modélisation 3D.

En 2020, Final Fantasy VII a droit à un remake. Le jeu sera débité en plusieurs épisodes mais surtout il bénéficiera de la technologie actuelle pour recréer Midgar, Aeris, Cloud, Barret et les autres héros de cette aventure dans un esprit bien plus photo-réaliste que les bonhommes pixelisés de la fin des nineties. Square Enix, qui recrée le jeu depuis des années, vient de publier cette nouvelle version de la mythique introduction. On y retrouve Aeris et les mystérieuses étincelles qu'elle observe, la ville-usine gigantesque sur laquelle règne la société Shinra et ses dangereux réacteurs et notre équipe de rebelles et héros.

La séquence est cependant bien plus belle et plus longue. On peut y découvrir une terre totalement morte et sèche en dehors des frontières de Midgar, une ville surchargée de tuyaux et de véhicules où la nature n'a plus ses droits. L'introduction ajoute une bonne dose de mouvements et d'action pour dynamiser le tout. Reste à attendre le 10 avril 2020 pour mettre nos doigts sur cette version remaniée.