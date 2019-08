publié le 21/08/2019 à 18:09

Une douce odeur de nostalgie plane sur l'industrie du jeu vidéo. Final Fantasy VIII, jeu de rôle japonais signé Square, et grand succès commercial sur PlayStation, première du nom, s'apprête à revenir sur nos consoles. Pour fêter les 20 ans de ce jeu vendu à travers le monde à près de 10 millions d'exemplaires, Square Enix va ressortir ce jeu en version remasterisée le 3 septembre 2019.

Une version, numérique uniquement, sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et Steam. Il ne s'agit pas d'un remake, il ne faudra donc pas s'attendre à une reconstruction totale du jeu avec les technologies d'aujourd'hui comme pour Final Fantasy VII. Les visages et les effets seront cependant grandement améliorés et "dé-pixélisés".

Cette nouvelle édition baptisée "Remastered" comptera quelques ajouts comme des bonus lors des combats, la possibilité d'empêcher les rencontres aléatoires d'ennemis pour profiter seulement de l'histoire du jeu ou même une version accélérée des mouvements. Depuis plusieurs années, Square Enix retravaille ses anciens grands succès pour les proposer aux fans inconditionnels et aux nouveaux joueurs.

Récemment Final Fantasy IX ou XII The Zodiac Age ont été portés sur Switch et XBox One, les Final Fantasy X et X-2 ont été unis dans une version HD et le public attend toujours avec impatience la version entièrement repensée du septième épisode.