et Sophie Merle

publié le 02/10/2019 à 19:34

Ce jour-là, le parc de la Tête d'or, à Lyon, est peuplé d'étranges visiteurs. Tous semblent tout droit sortis d'un film ou d'un jeu vidéo. Parmi eux, Alice, 28 ans alias Livanart, a choisi un costume bien flashy.

La jeune femme incarne l'un de ses personnages de fiction favoris. C'est le principe du cosplay. Une activité de mise en scène costumé. La jeune femme vient de gagner la Coupe de France de cosplay, organisée les 21 et 22 septembre, en représentant sa région, la Normandie.

La consigne dans ce concours unique c'est de recréer le plus fidèlement possible le personnage à partir des dessins originaux. Pendant cinq mois et demi, l'appartement d'Alice s'est donc transformé en atelier de confection.

Un costume peut coûter des milliers d'euros

Elle a dû apprendre de nouvelles pratiques manuelles, couture, sculpture sur bois, électronique, et même du moulage en silicone. La Normande a mis de côté quelque temps son travail dans l’événementiel pour réaliser son avatar, Pyke. Une figure du jeu vidéo League of Legends.

Il lui a fallu beaucoup de motivation et de l'argent car elle a dépensé plus de 3.000 euros pour le costume de Pyke. Un investissement important qui sans doute a fait la différence. Le prix remporté, d'une valeur de 2.000 euros, ne lui remboursera pas ses frais, mais ses talents d'artistes sont maintenant connus du petit monde des cosplayers.