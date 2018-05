Charmed | Extended First Look | The CW

publié le 22/05/2018 à 14:05

"J'ai hâte de voir à quel point cette série va être mauvaise", "RIP Charmed", "Elle sera annulée après une seule saison"... Voici quelques-uns des commentaires que l'on peut trouver sous la bande-annonce du reboot de la série Charmed.



Relancée en 2018, la série entreprend de donner un second souffle au show né en 1998 et diffusé en France dans la fameuse Trilogie du samedi de M6 avec des hits comme Buffy contre les vampires, Smallville, Le Caméléon ou Stargate SG-1.

La production, signée CW, qui se tourne vers un public d'adolescents ou de jeunes adultes, se fait une spécialité de traiter des sujets pop (Riverdale, Gossip Girl), de science-fiction (Les 100) ou de paranormal (Supernatural, Vampire Diaries). Oubliez les sœurs Halliwell, Prue, Piper, Phoebe et Paige, le nouveau Charmed évoque les destins de trois nouvelles sœurs sorcières : Mel, Maggie et Macy. Le reboot ambitionne de faire entrer la série dans notre époque avec un scénario et des personnages moins clichés et représentant la diversité.

Très peu d'internautes, pourtant curieux, ont été séduits par ces premières images. Le manque d'imagination et de punch est souvent avancé et beaucoup regrettent la version originale de la série.

J'ai vue la bande-annonce de la réadaptation de Charmed clairement c'est honteux d'avoir voulu donner le même nom à une série qui aura aucune rapport et nul — Mannn (@ManonDelaporte1) 18 mai 2018

Ok le reboot de Charmed ça a l’air d’être la pire série de 2018. — Capitaine Biquet (@CapitaineBiquet) 20 mai 2018

Les actrices de cette dernière se sont d'ailleurs élevés contre le projet de reboot depuis le début. Holly Marie Combs qui jouait Piper avait écrit sur Twitter : "Une petite chose. Tant que vous ne réécrirez pas comme Brad Kern le faisait chaque semaine, n'espérez même pas capitaliser sur notre dur labeur. Charmed n'appartient qu'à nous quatre (les actrices, ndlr), aux scénaristes, aux équipes et surtout aux fans. Vous ne les bernerez pas en reprenant juste le titre. Donc : au revoir".



Rose McGowan s'était contentée de poster une photo des quatres actrices avec un mot : "Irremplaçable".

Il faudra attendre l'automne 2018 pour découvrir le premier épisode de la série et contempler l'étendue des dégâts ou découvrir une belle surprise. Les téléspectateurs et les fans seront les juges.