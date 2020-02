publié le 18/02/2020 à 19:59

La saison 2 de The Witcher est en préparation et le casting va connaître une petite extension avec de nouveaux personnages. La saison 1 de la série de fantasy de Netflix misait tout sur les trois héros de la saga du Sorceleur : Geralt, Ciri et Yennefer. La saison 2 devrait étendre l'univers du continent avec une myriade de nouveaux monstres, souverains, sorcières et sorceleurs.

C'est d'ailleurs dans cette dernière catégorie que les plus récentes informations et rumeurs se multiplient. Geralt (Henry Cavill) était pour l'heure le seul de son espèce à avoir un vrai rôle mais, bien sûr, il existe d'autres sorceleurs. Deux autres chasseurs de monstres mutants devraient faire leur apparition d'après les informations du toujours bien informé blog Redanian Intelligence. Il s'agit de Lambert et Coën. Lambert serait interprété par l'acteur de la série Peaky Blinders, Paul Billon (il devrait aussi apparaître dans l'adaptation de Dune de Denis Villeneuve). Lambert a la particularité d'avoir été entraîné par l'École du Loup, la même voie qu'a suivi Geralt. L'acteur Yasen Atour lui jouerait Coën, un sorceleur de l'École du Griffon. Dans les livres, il joue un rôle important auprès de Ciri.

Geralt et ces deux sorceleurs pourraient se retrouver dans la forteresse de Kaer Morhen, où ils ont été formés. Il s'agirait-là de suivre l’intrigue des livres et jeux vidéo et de faire la lumière sur cette singulière profession et la culture de ces mercenaires surnaturels.

Vesemir dans les jeux vidéo "The Witcher" Crédit : CDProjekt

L'autre information sur le casting concerne le rôle du mentor de Geralt, le sorceleur Vesemir. La rumeur voudrait que Mark Hamill (Luke Skywalker dans Star Wars) soit très bien placé pour prendre ce rôle. Il avait directement exprimé son intérêt sur les réseaux sociaux et le rôle lui aurait été proposé. Mais attention, rôle proposé n'est pas rôle accepté. Des questions scénaristiques, financières et d'emploi du temps pourraient bien venir à bout de ce qui serait une très belle prise pour la série de Netflix. Le rôle de Vesemir aurait été proposé à Michael Keaton et Mads Mikkelsen qui auraient décliné.

D'autres personnages et acteurs sont attendus dans cette deuxième saison : Carmel Laniado (Le Voyage du Dr Dolittle) jouera le rôle de Violet dans au moins 3 épisodes, une jeune femme joyeuse et capricieuse en apparence qui cacherait habilement son esprit vif et sadique.



Kristofer Hivju (Tormund dans la série Game of Thrones) devrait jouer le personnage de Nigel, un nom de code pour le personnage de Nivellen, un aristocrate drôle et charismatique. Le personnage apparaît dans la nouvelle Le Grain de vérité, une adaptation du conte La Belle et la Bête revu et corrigé par Andrzej Sapkowski.

L'espion Sigismund Dijkstra pourrait aussi être dans la saison 2 sous les traits de l'acteur du Hobbit et d'Outlander Graham McTavish. The Redanian Intelligence a diffusé une vidéo de l'audition de l'acteur lors de la répétition d'un dialogue entre l'espion et le roi Vizimir. Mais comme le note le site, la propagation de telles vidéos n'est pas forcément un bon signe pour le casting de l'acteur en question. Il faudra attendre 2021 pour en savoir plus avec certitude.