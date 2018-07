publié le 29/04/2016 à 15:40

Marvel et Netflix se marient très bien ensemble : la preuve, la plateforme de streaming vient de commander sa sixième série de super-héros. Après Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist et The Defenders, qui doit tous les rassembler, c'est le Punisher qui aura le droit à son propre show. Ce n'est qu'une demi-surprise étant donné que la rumeur d'un spin-off courait déjà depuis quelques mois.



Le personnage, introduit dans la saison 2 de Daredevil, sera toujours joué par Jon Bernthal. Avant cela, le Punisher a été incarné au cinéma, dans des films de piètre qualité, par Dolph Lundgren (1989), Thomas Jane (2004) et Ray Stevenson (2008). Peu d'informations ont filtré sur la série, mais on connaît déjà le showrunner. Il s'agit de Steve Lightfool, qui a notamment travaillé sur la série Hannibal.