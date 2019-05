et AFP

publié le 25/05/2019 à 02:10

Connu pour avoir prêté sa voix au "Joker" dans Batman et à plusieurs célébrités du petit et grand écran, le comédien français Pierre Hatet est décédé vendredi 24 mai à Paris à l'âge de 89 ans, a indiqué son entourage.



Celui qui avait fait ses débuts au théâtre avait été repéré par Jean Vilar. Il n'a cessé d'enchaîner des pièces dramatiques pour la radio et la télévision jusqu'en 1998. C'est à ce moment-là que Pierre Hatet se lance dans le doublage.

Il s'est notamment fait connaître comme la voix de "Doc" (Christopher Lloyd) dans la trilogie Retour vers le futur avec sa célèbre réplique "Nom de Zeus", mais aussi en prêtant sa voix au célèbre "Joker" dans les sériées télévisées et animées ainsi que les jeux vidéos Batman.

> Retour vers le futur "Nom de Zeus"

Pierre Hatet a également doublé la voix de Tom Selleck dans quatre films des années 80 et de Mike Connors dans la série policière Mannix. En 1977, il double celle de Sean Connery dans Un pont trop loin.



Alors qu'il avait pris sa retraite, le comédien participe en 2017 au court-métrage On s'est fait doubler !. Cet hommage aux acteurs français de doublage sera sa dernière apparition à l'écran.