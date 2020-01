"Star Trek" : la comédienne Marj Dusay est décédée à 83 ans

publié le 30/01/2020 à 11:16

C'est une triste nouvelle pour les fans de la série Star Trek. Marj Dusay, qui a incarné Kara, une alien qui volait le cerveau de Spock (Leonard Nimoy), est décédée le 28 janvier 2020 à 83 ans. C'est sa belle-fille, Elizabeth Perine qui a annoncé sa disparition sur la page Facebook consacrée à l'actrice.

"Je suis triste de vous annoncer que ma belle-mère Marj est doucement partie dans son sommeil mardi matin. C'était une sacrée femme et elle a eu une belle vie ! Elle était très aimée et elle nous manquera", écrit ainsi Elizabeth. De son vrai nom Marjorie Ellen Pivonka Mahoney, Marj Dusay a démarré sa carrière avec un petit rôle dans Clambake avec Elvis Presley en 1967.

Elle passe ensuite à la télévision et obtient un rôle récurrent dans CBS Blondie, avant de jouer Kara dans l'épisode 1 de la saison 3 de Stark Trek. Dès lors, elle fait partie de la communauté des fans et fait de nombreuses apparitions lors des conventions des fans. Au total, Marj Dusay sera aussi apparue dans une douzaines de séries dont Le Prince de Bel-Air, Hogan's Heroes et Barnaby Jones.