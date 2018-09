On a trouvé Vulcain, la planète de Monsieur Spock

publié le 20/09/2018 à 20:15

C'est une nouvelle qui va sans doute ravir les fans de la saga Star Trek : Vulcain, la planète d'origine du célèbre Monsieur Spock, existerait réellement. Des recherches réalisées par le service d'astronomie Dharma Planet Survey, conçu pour détecter les corps de faible masse autour d'étoiles proches, a trouvé une planète correspondant à ladite planète.



Jamais précisée dans la version originale de la série, la position exacte du soleil de la planète Vulcain a été suggérée, dans la littérature connexe, par les écrits Star Trek 2 de James Blish (1968) et Star Trek Maps de Jeff Maynard (1980), le premier évoquant l'étoile naine "40 Eridani A", le second l'étoile "Epsilon Eridani".

Pour les départager, Gene Roddenberry, l'auteur de la série originale, ainsi que trois astronomes (Sallie Baliunas, Robert Donahue et George Nassiopoulos) ont déclaré, dans une lettre publiée dans un numéro du journal Sky and Telescope en 1991 : "Nous préférons l'identification de 40 Eridani A comme soleil de Vulcain".

La raison ? L'âge de l'étoile. En effet, 40 Eridani A serait âgée de 4 milliards d'années, comme notre propre Soleil, alors que qu'Epsilon Eridani n'est âgée "que" d'un milliard d'années. Un détail important pour l'auteur de la série qui précise que la civilisation vulcaine ne peut pas être moins âgée que la nôtre, étant donnée qu'elle est plus avancée en terme d'intelligence.

Une planète réelle... mais non habitable

Et après d'âpres recherches du Dharma Planet Survey, la prédiction faite s'est révélée juste. 40 Eridani est en réalité un système composé de trois étoiles. Parmi elles, 40 Eridani A (de sa vraie dénomination HD 26965) est l'étoile naine primaire. Et elle ne possède qu'une planète en orbite : 40 Eridani B (ou Vulcain) est huit fois plus massive que la Terre et deux fois plus large qu'elle. D'après les chercheurs, elle fait le tour de son étoile en 42 jours et l'ensemble se situe à environ 16 années-lumières de notre planète. Et contrairement à la plupart des étoiles hôtes connues à ce jour, les scientifiques précisent que 40 Eridani A est visible à l’œil nu, par une nuit claire.



Les caractéristiques de l'étoile sont si proches de celles de notre Soleil que les scientifiques considèrent qu'elle aurait pu être une étoile hôte idéale pour une civilisation avancée. Problème : 40 Eridani B ne peut pas accueillir de la vie, à cause de ses températures trop élevées (elle est située trop près de son étoile).



Malgré ce détail, son existence fera certainement lever vers le ciel les yeux des plus grands fans de la saga. L'un d'entre eux a d'ailleurs suggéré sur Twitter que cette découverte apparaisse dans la saison 12 de la série Big Bang Theory, dont l'un des personnages, Sheldon Cooper, adule M. Spock.

Sur Twitter, un fan de Star Trek a proposé que la découverte de la planète Vucain apparaisse dans la saison 12 de la série Big Bang Theory Crédit : Twitter @CyberIntelSME

La découverte n'a pas encore été publiée. Elle apparaîtra dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.