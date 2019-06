publié le 14/06/2019 à 18:33

Cette photo du sol de la planète Mars a été prise par la sonde spatiale MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Le télescope de la sonde a capturé, depuis son orbite, ce qui ressemble étrangement au logo de la célèbre saga Star Trek sur le sol d'Hellas Planitia, une grande plaine située dans l'hémisphère sud de la planète.



Alors cette forme tracée dans le sol de Mars serait-il un signe de vie sur la planète ? Une trace de passage de l'USS Enterprise ? Une vaste blague ? Rien de tout cela. En réalité, il s'agit d'une formation on ne peut plus naturelle.

"Il y a bien longtemps, nous explique la Nasa sur son site, de grandes dunes se sont formées dans cette zone". L'agence spatiale américaine fait référence à une époque à laquelle la surface de Mars était encore "en vie" (bien que son activité sismique ne se soit pas arrêtée).

Lorsque des volcans ont fait leur apparition, la lave qui s'est écoulée n'a pas pu "grimper" jusqu'aux sommets des dunes et les a donc contournées. Le sable qui constituait les dunes a finalement migré au fil des millénaires laissant à l'air libre ces empreintes géantes de lave, séchée à l'aide des vents puissants et froids.



Et la Nasa de préciser, si jamais des doutes subsistent : "Les spectateurs découvriront que ces formes ressemblent à un logo célèbre : vous avez raison, mais ce n'est qu'une coïncidence".

Des chevrons observés sur le sol de la planète Mars, photographiés par la sonde orbitale MRO Crédit : NASA / JPL-Caltech / Université de l'Arizona