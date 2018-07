publié le 29/10/2016 à 09:00

Ce n'est pas un retour vers le futur, mais vers le passé. Celui des bornes d'arcades, des PS1 et Mega Sega Drive, sans oublier des jeux qui sont aussi entrés dans la légende comme Pac-Man et Crash Bandicoot. Tous ces univers et ces souvenirs, on peut les retrouver sur le stand retro gaming de la PGW. C'est l'association MO5 qui se charge de collecter ces bijoux de notre enfance des années 60 à 90.



Il ne reste plus qu'à s'installer confortablement dans les canapés, d'appuyer sur "play" et de remonter le temps. Toutes les générations se retrouvent sur ce stand pour découvrir, revivre ou partager des souvenirs. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, les jeunes joueurs sont tout autant fascinés que devant un casque de VR, même si certains graphismes piquent un peu les yeux. Une chose est sûre : les parties retro s’enchaînent et on part du stand en se demandant s'il ne serait pas temps de ressortir sa PS1 du grenier.