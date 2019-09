publié le 04/09/2019 à 23:02

Un événement très attendu par les joueurs. Dans la nuit du mercredi 4 septembre au jeudi 5 septembre, Nintendo diffusera un Nintendo Direct spécial Switch, en direct et pendant environ quarante minutes. La firme y détaillera l'ensemble des gros titres à venir pour l'année 2019 et déjà plusieurs rumeurs circulent sur les réseaux.

Le site officiel de Nintendo a dores et déjà évoqué plusieurs arrivées qui raviront les fans. Notamment avec le lancement de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier ainsi que Luigi's Mansion 3.

Certaines annonces très attendues restent hypothétiques concernant les jeux Dragon Quest XI S : Les Combattants de la destinée, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, L'aventure Layton : Katrielle et la conspiration des millionnaires ou encore The Witcher 3 : Wild Hunt.

De nouveaux personnages dans Smash Bros

Dans l'univers de la baston virtuelle, Super Smash Bros Ultimate est sans aucun doute le jeu qui surpasse tous les autres. Après Joker et le héros de Dragon Quest, le duo Banjo et Kazookie risque de faire son entrée sur le ring durant l'automne.

Une suite de "Zelda Breath of the Wild"

La suite du premier opus Zelda Breath of the Wild, sorti en 2017, sera la grosse surprise de ce Nintendo direct. En revanche, peu d'informations concernant le jeu, circulent pour le moment. Pour le moment, on sait qu'il est en développement et que l'univers sera plus sombre et sinistre que le précédent. Le lancement de ce titre est prévu pour le 20 septembre 2019.

"Assassin's Creed" sur Switch ?

La rumeur ne cesse de se répandre. Une compilation comprenant Assassin's Creed Black Flag et Assassin's Creed Rogue pourrait bien faire son apparition sur Nintendo Switch, deux jeux qui font directement suite à Assassin's Creed III. Les fans auront confirmation de cette annonce dans quelques heures.



Nintendo Switch Lite

L'occasion sera idéale pour Nintendo ce mercredi 4 septembre pour annoncer la sortie de sa nouvelle console : la Nintendo Switch Lite. Déclinaison entièrement portable de la console hybride originale, la Switch Lite sera équipée d'un étui officiel qui protégera la console des éventuels chocs lorsqu'elle ne sera pas utilisée par le joueur.