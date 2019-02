Nintendo annonce le remake du jeu culte "Zelda: Link's Awakening" sur Switch

The Legend of Zelda: Link's Awakening - Bande-annonce (Nintendo Switch)

publié le 14/02/2019 à 11:56

C'était la cerise sur le gâteau offert par Nintendo à ses fans. Le jeu vidéo de 1993, sorti à l'époque sur la mythique GameBoy en noir et blanc, The Legend of Zelda: Link's Awakening, va ressortir sur sa nouvelle console hybride, la Switch.



Il était hors de question pour la firme de Kyoto de ressortir une simple émulation de l'ancienne version du jeu sur sa rutilante nouvelle machine. C'est donc une toute nouvelle version du jeu, en couleurs et avec des graphismes dignes du XXIème siècle, qui va être mise à la disposition du public courant 2019.

La bande-annonce du jeu, dévoilée le 13 février 2019, a été vue plus d'un million et demi de fois en moins de 24 heures sur le compte YouTube de Nintendo. Les internautes et joueurs du monde entier avaient les yeux qui brillaient face à l'introduction animée et la direction artistique du jeu qui est, pour beaucoup, considéré comme le meilleur de l'histoire de la GameBoy. Le constructeur japonais a aussi dévoilé des vidéos et des informations sur un autre remake très attend, Final Fantasy IX, et de nouveaux jeux comme Fire Emblem: Three Houses, Super Mario Maker 2 ou Astral Chain.