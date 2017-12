publié le 19/12/2017 à 21:32

Qui seront les héros de la prochaine série Le Seigneur des Anneaux sur Amazon ? Si Andy Serkis (Gollum), John Rhys-Davies (Gimli) et Sean Astin (Sam) ont bien spécifié qu'ils ne s'attendaient pas à rejouer leurs personnages, Ian McKellen (Gandalf) n'est pas de cet avis. Lors d'une interview pour le show Radio 2 de Graham Norton en Angleterre, l'acteur a évoqué le possible retour de son personnage.





"Comment ça, il pourrait y avoir un autre Gandalf que moi ? Pour l'instant, je n'ai pas dit oui au rôle, parce qu'on ne me l'a pas encore demandé ! Mais suggérez-vous qu'un autre acteur va jouer mon rôle ?", démarre Ian McKellen comme le rapporte le site du Telegraph.

Une citation qui ne devrait pas manquer de faire réagir les fans de la saga, adaptée au cinéma en 2001 avec Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l'anneau. Au total, Ian McKellen a incarné Gandalf pendant 6 films (trois longs-métrages du Seigneur de l'Anneau et 3 autres pour le Hobbit). "Gandalf a plus de 7.000 ans, donc je ne suis pas trop vieux [encore] pour le rôle !", a conclut l'acteur de 78 ans lors de l'interview. Reste à savoir si Amazon compte bien lui proposer de revenir dans l'aventure de la Terre du Milieu.