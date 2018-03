publié le 21/03/2018 à 11:49

Cette série pourrait bien assouvir la soif des amateurs de fantasy après la fin de l'ultra-populaire Game of Thrones sur les écrans de HBO. Amazon ambitionne de devenir un acteur majeur des productions de séries télévisées en s'appropriant l'une des franchises les plus rentables et les plus populaires de l'histoire récente du divertissement : Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien.



Beaucoup connaissent les romans et plus encore ont découvert la Terre du Milieu, ses elfes, orques et hobbits, grâce à l'adaptation de Peter Jackson. Amazon pourrait bien s'engager pour une création qui coûterait près d'un milliard de dollars.

D'après nos confrères américains de The Hollywood Reporter, Amazon a déjà signé un chèque de près de 250 millions d'euros pour s'approprier les droits. En ajoutant la production, le casting, les auteurs, les effets spéciaux et le marketing, le budget approcherait du milliard.



Un investissement des plus lucratifs

À titre de comparaison, la trilogie du Seigneur des Anneaux a coûté un peu moins de 300 millions de dollars et la trilogie de Hobbit et ses effets spéciaux plus coûteux avait un budget de 750 millions d'euros. À chaque fois, la mise a été multipliée par quatre au moins. Le Retour du roi, qui a demandé 94 millions, a rapporté 1,12 milliard de dollars. De quoi susciter les envies.

Game of Thrones aura, quant à elle, coûté 500 millions de dollars pour les huit saisons au total. Comptez une dizaine de millions pour chaque épisode de la septième saison diffusée courant 2017. Encore plus pour les épisodes de l'ultime saison.

"Le Silmarillion" ?

Amazon ne souhaite pas proposer aux téléspectateurs une histoire qu'ils connaissent et respectent déjà. Essayer de raconter une nouvelle fois la destruction de l'Anneau de Sauron serait la meilleure façon de déclencher un échec commercial. La série ambitionne de mettre en images les histoires de la Terre du Milieu avant La Communauté de l'anneau, le premier volet du Seigneur des Anneaux.



Des ouvrages comme Le Silmarillion ou Les Enfants de Húrin, qui racontent les origines du monde imaginé par Tolkien pourraient aisément devenir les supports de cette création. Une chose est certaine : les fans regarderont, mais ils ne montreront aucune pitié si le résultat n'est pas parfait. Et tout l'enjeu d'une série, contrairement à un film, est de conserver son public sur le long terme.