Kyoto Animation : quels animés et films doit-on à ce studio incendié ?

publié le 19/07/2019 à 16:40

Il ne s'agit pas des célébrissimes studios Ghibli du maître Hayao Miyazaki (Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoke), mais Kyoto Animation était un studio réputé et respecté par les fans de l'animation nippone. Les fans d'animés à travers le monde restent sous le choc après le terrible incendie criminel qui a tué plus d'une trentaine de salariés des studios Kyoto Animation jeudi 18 juillet 2019.

Kyoto Animation était l'un des studios les plus respectés du Japon pour la création d'animés et de films. Fondé au début des années 80, le studio d'animation s'occupe tout d'abord de post-production pour de grosses productions comme les films Doraemon (chat-robot bleu ultra populaire auprès des enfants japonais), Lamu, Pokémon ou encore Kiki la Petite sorcière ou Porco Rosso de chez Ghibli.

Kyoto Animation coproduit ensuite quelques séries populaires comme Inu-Yasha (diffusé en France sur NT1 et création de la dessinatrice Rumiko Takahashi, Grand Prix d'Angoulême en 2019 et mère de la célèbre série du Club Dorothée Ranma 1/2) ou Nurse Witch Komugi à la fin des années 90 avant de développer ses propres projets. Le studio a pris son envol en 2003 grâce à une mini-série baptisée Munto.

On doit à Kyoto Animation les séries Full Metal Panic? Fumoffu (2003) puis l'adaptation de la franchise Air (2005). La notoriété survient en 2006 grâce à La Mélancolie de Haruhi Suzumiya, très bien reçu par le public et la critique au Japon et à l'étranger. Les autres séries et films très populaires du studio sont Clannad, les aventures des jeunes nageurs Free!, A Silent Voice (sorti dans les salles françaises en août 2018) et Violet Evergarden (diffusé en France sur Netflix).

La mobilisation des fans

Les studios Sentai Filmworks ont lancé une campagne sur le site GoFundMe pour aider le studio à renaître de ses cendres. En quelques heures à peine, plus de 40.000 personnes ont réussi à battre l'objectif de 750.000 dollars de collecte. À l'heure où nous écrivons, un peu moins d'1,5 million de dollars ont été donnés par des fans.

D'après les premiers éléments de l'enquête, un homme de 41 ans, domicilié à Saitama, au nord de Tokyo est soupçonné d'avoir provoqué l'incendie. Il a dans un premier temps avoué mais a ensuite perdu conscience, souffrant de graves blessures, et se trouve actuellement hospitalisé sous surveillance policière. Son mobile reste flou à ce stade. Il n'avait apparemment pas de lien avec la société Kyoto Animation mais des médias rapportent qu'il a accusé le studio de plagiat, même si ces propos restent très ambigus. Selon la chaîne publique NHK, l'homme, qui souffre d'une maladie mentale, a passé trois ans et demi en prison pour avoir commis un vol dans une supérette en 2012.

Kyoto Animation employait au total près de 160 personnes. Si de nombreux studios sont basés à Tokyo, la société, connue par ses fans sous le nom de KyoAni et ses conditions de travail meilleures qu'ailleurs, était attachée au raffinement de sa production et à son implantation dans l'ancienne capitale impériale du Japon, Kyoto. Ses graphismes élaborés étaient salués par ses admirateurs, qui parlaient même de "qualité KyoAni", et deux hashtags de soutien ont rapidement été créés pour Twitter : #KyoAniStrong et #PrayForKyoAni.