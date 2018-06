publié le 15/06/2018 à 20:51

L'E3 2018, l’événement mondial du jeu vidéo va fermer ses portes. Comme chaque année, ce salon incontournable pour le monde du jeu vidéo présente les prochains titres et innovation techniques de l'industrie. L'E3 est un lieu où les professionnels et les joueurs peuvent essayer les nouveautés, mais c'est aussi et surtout une formidable plateforme pour les constructeurs et les studios.



Dans un Los Angeles remplit de journalistes spécialisés, il n'existe pas de meilleur endroit pour réussir le lancement d'un nouveau titre, montrer les plus beaux trailers et vidéos de gameplay afin de faire grimper la "hype", ce sentiment qui donne la fièvre aux joueurs et transforme un jeu en obsession collective. RTL Super a compilé pour vous en haut de cet article toutes les vidéos les plus importantes de cet E3.

Cette année les gros studios et les constructeurs Sony et Microsoft ont annoncé une grande quantité de nouveaux jeux ou donné des nouvelles de projets en cours. Il s'agit d’asseoir la suprématie de la PlayStation 4 ou de donner un coup de boost à la XBox en fonction des entreprises. Nintendo est apparu un peu plus en retrait cette année. La firme de Kyoto n'avait pas de grandes nouveautés à annoncer si ce n'est le nouveau Super Smash Bros qui était déjà attendu.

Le Japon et la science-fiction à l'honneur

Le Japon a eu le droit a une belle vitrine avec trois jeux directement inspirés par le folklore nippon et son histoire riche et méconnue : Nioh 2, la suite du cousin de Dark Souls à la sauce japonaise, l'impressionnant Ghost of Tsushima et Sekiro: Shadows Die Twice (le nouveau projet du studio From Software, à qui l'on doit Bloodborne ou la saga Dark Souls).



Nous avons eu des nouvelles de suites très attendues comme The Last of Us 2, suite d'un des plus grands chefs-d'oeuvre de ces dernières années, Beyond Good and Evil 2 ou encore Kingdom Hearts 3. Bandes-annonces et extraits in-game ont été montrés au public. Côté science-fiction de nombreux jeux ont considérablement emballés les joueurs comme le mystérieux Death Stranding (et l'apparition d'une certaine Léa Seydoux), Anthem ou encore Cyberpunk 2077



Quelques bonnes surprises comme Control et son héroïne aux pouvoirs télékinétiques ou Starlink et le retour de Starfox, le renard de l'espace, ont attiré l'attention. Aucune nouvelle console n'a été annoncée cette année, il faudra sans doute attendre 2019 ou 2020 pour avoir des nouvelles des projets de "Netflix du jeu vidéo" ou des prochaines machines comme la PlayStation 5.