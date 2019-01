Crédit : Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

C'est un triomphe pour Spider-Man : New Generation. Le film d'animation sorti dans les salles obscures le 12 décembre 2018, a remporté le prix du Meilleur film d'animation lors de la 76e cérémonie des Golden Globes.



Réalisé par Peter Ramsey (Les Cinq Légendes), Bob Persichetti (Le Petit Prince) et Rodney Rothman (22 Jump Street), Spider-Man : New Generation raconte l'histoire de Miles Morales, un jeune afro-américain et portoricain mordu par la même araignée que Peter Parker. Alors que les deux héros vivent dans deux univers différents, ils se retrouvent dans la même ville après l'invention du Caïd. Peter et Miles vont aussi rencontrer d'autres versions de Spider-Man : Spider-Gwen, Spider-Cochon, dans cette aventure à la beauté époustouflante.

"On a essayé de faire un film qui montre que tout le monde peut se mettre derrière le masque [de Spider-Man] (...) On compte sur vous !", a déclaré Peter Ramsey sur la scène des Golden Globes.

