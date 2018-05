publié le 23/05/2018 à 17:59

On a enfin quelques détails sur la dernière saison de Game of Thrones. Nikolaj Coster-Waldau, l'interprète de Jaime Lannister s'est confié pour la première fois lors d'un entretien avec le blog Goldderby. Attention, la suite du papier contient des spoilers.



D'une vingtaine de minutes, l'interview ci-dessous regorge d’informations croustillantes sur la saison 8 tant attendue de Game of Thrones. Depuis l'annonce de sa date de diffusion, les fans rivalisent d'ingéniosité autour des théories probables sur les derniers épisodes consacrés au royaume de Westeros. Après les confidences de Maisie Williams et Sophie Turner (Arya et Sansa Stark) , Nikolaj Coster-Waldau est allé encore plus loin sur le destin de Jaime Lannister.

L'acteur de 47 ans a de quoi rassasier les fans qui devront attendre quelques temps avant de découvrir un premier teaser officiel.

Jaime veut se libérer de l'emprise de Cersei

Cersei et Jaime Lannister dans la salle du Trône de Fer Crédit : HBO

La saison 7 n'a pas été tendre avec les deux amants Lannister. Devant le désir de vengeance inégalable de Cersei, Jaime commence à s'éloigner de sa jumelle. Il décide même d'aller aider Jon Snow et Daenerys à la fin de la saison 7, contre l'avis de sa sœur, qui leur avait pourtant promis son soutien contre les Marcheurs Blancs. "Il a vécu toute sa vie en fonction de sa sœur. Et je pense que la fin de la saison précédente était un grand moment [pour Jaime], car c'est vraiment la première fois qu'il agit sciemment contre les désirs de Cersei", explique Nikolaj Coster-Waldau.



L'acteur a d'ailleurs choisi le destin de son personnage pour la saison 8 : "Je veux que Jaime quitte Cersei, qu'il se dise qu'elle est mauvaise et nocive pour lui. Il est clairement dans une relation où il est plus amoureux qu'elle ne l'est de lui". Des propos qui font écho aux regards souvent vides, voire effrayés qu'à pu lancer Jaime à sa sœur.





S'il parvient à se libérer de son emprise, pourra-t-on donc enfin voir la concrétisation d'une idylle avec Brienne de Torth ? Depuis la saison 5, les deux personnages entretiennent une relation ambiguë, bien que Brienne soit maintenant au service des Stark, les ennemis des Lannister. Mais, une partie des fans de GoT attendent de voir cela, tout comme le principal intéressé : "Pourquoi pas Brienne de Torth ? Elle est géniale ! Je suis comme tout le monde : un grand romantique".

Il devrait retrouver Jon Snow

Des retrouvailles "logiques" puisque Jaime fait route vers le Nord à la fin de la saison 7, où se rendent Jon Snow et Daenerys Targaryen. "Jaime a eu un petit moment avec Jon Snow dans l’épisode 1 [de la saison 1] où lui a dit : 'Bonne chance avec le Mur, nous avons besoin d’hommes comme vous'. On parle toujours de ce moment avec Kit Harrington, c’est sûr à un moment, on se retrouvera. En plus maintenant, Jaime fait route vers le Nord. Enfin, il essaye. On verra s'il y arrive, on ne sait jamais", résume l'acteur. Reste effectivement à savoir si Jaime survivra jusqu'à son arrivée dans le Nord et si Jon Snow sera prêt à accepter son aide [les Lannister ont assassiné une partie de sa famille].



Enfin, Nikolaj Coster-Waldau a décrit la saison 8 en trois mots : "Surprenante. Géniale. Déchirante (...) Mais j'aurai pu choisir d'autres mots : satisfaisante, choquante et déchirante, encore une fois". De quoi donner des sueurs froides aux fans, qui s'attendent quand même à une ultime saison tragique et poignante pour leurs héros et héroïnes. Mais, l'Hiver est encore loin...