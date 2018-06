"Game of Thrones" : quand va sortir le prochain tome "Les Vents de l'Hiver" ?

publié le 25/06/2018 à 18:50

Les vrai orthodoxes du Trône de Fer, les livres, évitent avec précaution la série Game of Thrones. L'adaptation télévisuelle de la saga d'heroic-fantasy a conquis les spectateurs mais certains arcs narratifs ont été quelque peu maltraités par les nécessités de rythme de la production. Certains lecteurs ne jurent donc que par les romans et n'en peuvent plus d'attendre la suite.



Pendant des dizaines d'années, les lecteurs étaient immunisés contre les spoilers que craignent plus que tout les téléspectateurs. Mais George R. R. Martin, l'auteur du Trône de Fer, s'est fait rattraper. Son 5ème tome A Dance With Dragons (séparé en 3 tomes dans l'édition française avant d'être rassemblés dans les Intégrales de J'ai Lu et Pygmalion), a été dépassé par la septième saison de la série télé.

La volonté de HBO, la chaîne qui produit et diffuse la série, était telle que Game of Thrones ne pouvait pas supporter d'attendre les écrits pour continuer. George R. R. Martin a dû livrer ses secrets (et la fin "douche-amère" de cette saga) aux deux créateurs David Benioff et D. B. Weiss. On découvrira les destins de Tyrion, Daenerys, Jon Snow, Arya Stark et les autres l'an prochain lors de la diffusion de la saison 8.

Repoussé par des projets

Les lecteurs attendent quant à eux la version papier de la saison 7, un livre dont on connaît certains éléments mais qui ne manquera pas d'aller bien plus loin que la série. Le roman a été baptisé The Winds of Winter (Les Vents de l'Hiver). Initialement le livre devait sortir en 2016. En 2012, 400 pages étaient déjà rédigées et l'écrivain partageait joyeusement des passages sur son blog. Son travail comme consultant sur la série et ses autres livres comme la série Wild Cards n'a fait que repousser la date de publication.



Il faudra attendre 2019 au moins pour mettre les mains sur ce 6ème tome qui débutera par le destin de Jon Snow poignardé par ses frères d'armes à Château-Noir. Un tome publié en anglais naturellement. Les lecteurs français devront être un peu plus patients le temps d'effectuer une traduction de qualité de l'oeuvre. Le 20 novembre, ils pourront tout de même découvrir un nouveau livre, Feu et Sang, qui propose d'explorer l'histoire de la famille Targaryen.



Le septième tome, intitulé A Dream of Spring (Un Rêve de Printemps), devrait être la conclusion de la série (sauf surprise). L'intrigue et la conclusion sont déjà établies - il le fallait pour la série télé - mais aucune date n'a été annoncé pour sa sortie en librairie.