publié le 23/01/2018 à 17:08

La Forme de l'eau sera-t-il le La La Land de 2018 ? Le bijou fantastique du réalisateur mexicain Guillermo del Toro part en tête de la course pour la 90e cérémonie des Oscars, avec 13 nominations, soit une de moins que Titanic de James Cameron et La La Land de Damien Chazelle.



Ce conte sur l'histoire d'amour entre une muette et une créature aquatique est suivi par Dunkerque de Christopher Nolan (8 nominations) et 3 Billboards, Les panneaux de la vengeance de Martin McDonagh (7 nominations). Tous trois sont en lice pour l'Oscar du meilleur film, le plus convoité, aux côtés de Call Me by Your Name, Les heures sombres, Get out, Lady Bird, Phantom Thread et Pentagon Papers.



La forme de l'eau (The Shape of Water) a séduit l'Académie par son casting, sa musique et sa réalisation. Le film est sélectionné dans les catégories meilleure actrice (Sally Hawkins), meilleur second rôle féminin (Octavia Spencer) et masculin (Richard Jenkins), direction de la photographie, scénario, réalisation, et pour la bande-originale composée par le français Alexandre Desplat, entre autres.

L'amoureux des monstres

Ce film souvent drôle, où l'héroïne employée de nettoyage dans un laboratoire secret organise l'évasion d'une créature fantastique amphibie, a déjà reçu le principal prix du syndicat des producteurs d'Hollywood, un bon indicateur pour l'Oscar du meilleur film. Avec La La Land, il partage un sens de la réalisation, de la mise en scène, un ton doux-amer, des couleurs et une scène dansante finale aussi merveilleuse qu'inattendue.

"C'est un privilège de raconter de telles histoires et de faire des films qui montrent qu'il y a une vie au-delà de la vie que les gens connaissent", a commenté l'actrice Sally Hawkins. "Je suis là grâce au génie d'autres. Je m'appuie sur les épaules de géants. Guillermo m'a fait un cadeau avec ce rôle, ce film", a-t-elle ajouté.



La forme de l'eau domine aussi les nominations aux Baftas, les récompenses britanniques et a remporté un grand succès aux Golden Globes. "Les monstres sont les saints patrons de nos merveilleuses imperfections, déclarait le réalisateur en recevant son Golden Globe. Ça fait 25 ans que je fabrique ces petits récits étranges, ces fables ont sauvé ma vie".



Les créatures étranges ou monstrueuses de ses films viennent des rêveries d'un enfant qui aimait se promener dans la boue dans son Guadalajara natal. Il aimait dissoudre des insectes dans le sel, possédait une peluche en forme de loup et a même demandé au père Noël, à cinq ans, une plante pour s'essayer à la sorcellerie. De cette enfance est née Le labyrinthe de Pan et L'échine du diable mais aussi La Forme de l'eau, un film plus mûr et lumineux qui s'aventure sur le terrain humoristique et dramatique. Une nouveauté qui réussit très bien au cinéma de Guillermo del Toro.