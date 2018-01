"Ant-Man et la Guêpe" : un détail a été caché dans la nouvelle photo du film

publié le 17/01/2018 à 16:10

2018 sera l'année d'Ant-Man et la Guêpe. C'est le 18 juillet que le duo super-héroïque d'Ant-Man, sorti en 2015, fera son grand retour au cinéma. Alors que le tournage du film de Peyton Reed s'est achevé il y a deux mois, Marvel a dévoilé le synopsis du film et publié une nouvelle photo officielle d'Ant-Man et la Guêpe en costumes. Outre la beauté visuelle de cette image, un internaute du forum Reddit a repéré un détail caché.



En effet, les deux costumes d'Ant-Man et la Guêpe contiennent le symbole de leurs animaux. Un détail caché qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes du forum qui ont félicité leur camarade virtuel : "Bien vu !" et "Merci pour cette référence", peut-on ainsi lire. Il ne reste plus qu'à attendre cet été pour les voir en action et surtout découvrir à quel point Hope est une super-héroïne.

Le scénario officiel du film lui aussi dévoilé

Comme la plupart des rumeurs l'annonçaient, l'intrigue se déroulera après les événements de Captain America : Civil War où les Avengers se sont séparés en deux équipes. Ant-Man a rejoint celle de Captain America, opposé à la signature des Accords de Sokovie qui enlèvent l'indépendance des super-héros et héroïnes. Il finit Civil War derrière les barreaux avec ses camarades. Mais Captain America parvient à les sauver. Ils deviennent ainsi des fugitifs et fugitives aux yeux du gouvernement américain.



"Alors que Scott Lang lutte pour rééquilibrer sa vie familiale avec ses responsabilités en tant qu’Ant-Man, il est retrouvé par Hope van Dyne et le Dr Hank Pym qui lui confient une nouvelle mission urgente. Scott doit une nouvelle fois mettre son costume et apprendre à se battre aux côtés de la Guêpe et découvrir des secrets cachés du passé",explique le scénario rapporté sur le média Coming Soon.

Il se pourrait bien que "les secrets du passé" soient liés à la famille de Hope. En effet, la jeune femme devrait réussir à retrouver sa mère Janet (Michelle Pfeiffer), l'ancienne Guêpe, perdue dans l'Infiniment petit depuis des années.



D'ici là, on retrouvera Ant-Man dans Avengers : Infinity War le 25 avril prochain dans une lutte acharnée contre le titan Thanos.