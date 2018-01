publié le 18/01/2018 à 18:16

Quinze ans après sa dernière aventure avec Angelina Jolie, Lara Croft fait son grand retour au cinéma avec Alica Vikander. Attendu dans les salles le 14 mars prochain, Tomb Raider est une adaptation du jeu vidéo sorti en 2013, reboot de celui de 1996. L'occasion de (re)découvrir la célèbre archéologue, âgée de 21 ans. Dans cette aventure, Lara Croft décide de partir à la recherche de son père, Richard, disparu après une expédition au Japon.



Avec son arc et son piolet, comme son homologue du jeu de 2013, la jeune femme est prête à se dépasser pour enfin découvrir la vérité sur son père et sauver le monde. Nul doute que l'aventure sera semée d'embûches, mais n'oublions pas qu'elle est l'une des plus grandes héroïnes des jeux vidéo,intrépide et guerrière. Et ce nouveau trailer ne failli pas à la réputation de la jeune femme. Sauts, cascades, courses effrénées, tout y est pour recréer l'environnement dans lequel Lara évolue dans les jeux vidéo.

"Ce que j'aime, c'est qu'il y aura beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes filles, qui pourront s'identifier à elle [Lara Croft]. Elle essaie de trouver sa voie, qui elle est et quelle est son histoire", a d'ailleurs confié Alicia Vikander dans un entretien pour Total Film.