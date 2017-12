publié le 11/12/2017 à 16:21

Le monde tel que nous le connaissons n'est plus. Ready Player One est une série de romans de science-fiction qui place la Terre et l'humanité dans un futur proche sans espoir.



En 2045, les humains passent leur temps dans une réalité virtuelle, un jeu vidéo gigantesque baptisé L'OASIS. Ce programme leur permet de goûter à nouveau la saveur de l'existence, loin d'une réalité grise et morne.

L'OASIS n'est cependant pas qu'un jeu vidéo où l'on peut vivre des aventures fantastiques, il est devenu un enjeu : une raison de vivre pour beaucoup et la première ressource de la planète en termes économiques.

Pour ajouter du sel, le créateur de L'OASIS James Halliday (Mark Rylance) a implémenté un "easter egg" dans le jeu avant sa mort. Un détail caché qui permettra à celui qui le découvre en premier de devenir le propriétaire de cet univers parallèle. À lui alors reviendra la possibilité de le façonner à sa manière ou de le détruire.



L'aventure, directement inspirée par les très populaires livres d'Ernest Cline, sera vécue à travers le personnage de Wade Wyatts (Tye Sheridan aussi aperçu dans The Tree of Life ou X-Men: Apocalypse dans le rôle du jeune Scott Summers).



Un film qui mélange ainsi Blade Runner, Tron ou encore Avalon, sous le regard de Steven Spielberg qui n'aura pas oublié d'incorporer mille références de pop-culture dans son film.