"The Legend of Zelda : Breath of the Wild"

21/02/2021

C'est une œuvre majeure, fondatrice, essentielle. The Legend of Zelda fête ses 35 ans. Sorti le 21 février 1986, le tout premier titre de la licence a révolutionné l'histoire du jeu vidéo d'action-aventure. Pas moins de dix-neuf jeux font officiellement partie de la saga créée par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka. Plusieurs rééditions, remakes et jeux dérivés ont également vu le jour. Zelda, c'est environ 100 millions de jeux vidéo vendus à travers le monde.

Avec Super Mario, Zelda est l'un des jeux les plus connus de Nintendo. L'un des plus fascinants aussi avec son gameplay novateur, la profondeur de ses scénarios, la qualité de ses musiques. La franchise a fait vibrer plusieurs générations de joueurs avec les grandes épopées de Link, son héros intrépide à l'indémodable tunique verte qui doit libérer le royaume d'Hyrule et sa princesse (Zelda) des mains du seigneur Mal (très majoritairement Ganon).

Le 17 février dernier, Nintendo a organisé un "Direct", une longue présentation en ligne de 50 minutes centrée sur les nouveautés à venir. La communauté des joueurs espérait des annonces concernant Zelda, en particulier des informations sur The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, la suite du jeu magistral sorti en 2017 sur Switch. L'un des meilleurs Zelda de la franchise, si ce n'est "le" meilleur Zelda...

Un 35e anniversaire en demi-teinte

Hélas, la firme nippone a annoncé à la place la réédition de The Legend of Zelda : Skyward Sword sur Switch, dix ans après sa première parution sur Wii. Bref, un portage HD d'un épisode qui divise pas mal les fans... Une annonce bien maigre pour célébrer comme il se doit les 35 ans d'un jeu culte. Surtout en comparaison de ce qui a été fait pour le 35e anniversaire de Super Mario en septembre dernier : six titres et de nombreux produits dérivés.

Lorsqu'il est apparu à l’écran, le producteur emblématique de la saga Eiji Aonuma était bien conscient de la déception des fans : "Je suis sûr que beaucoup d’entre vous se sont dit en me voyant : 'Ah ça y est ! On va enfin avoir des infos sur la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild !' Désolé. Le développement continue de suivre son cours et nous devrions pouvoir vous en dire plus cette année".

Il faudra donc encore s’armer de patience avant de découvrir la suite du jeu officialisée à l'E3 2019. The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 sera-t-il réservé à une "Switch Pro", hypothétique version plus puissante de la console actuelle ? Le mystère reste total. En attendant, il ne reste plus qu'à se replonger dans l'illustre histoire de la saga Zelda.

1986 : naissance du premier "Zelda"

Il y a 35 ans jour pour jour, le 21 février 1986, The Legend of Zelda, premier volet de la saga, paraissait au Japon sur l'étrange Famicom Disk System, extension de la Famicom de Nintendo. Les Français devront attendre quant à eux fin 1987 pour découvrir le jeu phénomène sur la NES, console de génération 8 bits. Beaucoup à Noël.

Des milliers de joueurs tombent alors littéralement sous le charme de Link, petit chevalier blond aux oreilles d’elfe, vêtu d'une tenue verte, armé d’une épée et d’un bouclier, arc et flèche en bandoulière. En réalité, quelques pixels sur l’écran de leur télévision.



En 35 ans, le héros de la saga changera plusieurs fois d'aspect, passant de l'enfant au jeune adulte. Les gameplays, les graphismes et les perspectives de jeu ont également beaucoup évolué au fil du temps : avec des vues du dessus en 3D isométrique, de profil comme un jeu de plate-forme, de dos dans un monde en 3D.



"Zelda" a révolutionné la façon de jouer

Imaginé par Shigeru Miyamoto, l'un des grands créateurs de jeux vidéo au monde, surnommé "Le Spielberg du jeu vidéo" par Time Magazine, en mai 1996, Zelda a révolutionné la façon de jouer avec ses quêtes complexes, ses fameux donjons, ses innombrables énigmes à résoudre, ses combats oniriques contre des monstres de plus en plus impressionnants. Des heures et des heures de jeu, à fouiller de fond en comble un univers vaste, à accumuler toutes sortes d’objets indispensables pour progresser dans l’aventure.



Zelda est l'un des premiers jeux vidéo genre action-aventure où le joueur se retrouve vraiment immergé. Où il doit se creuser les ménages de longues heures. C’est un jeu divertissant mais exigeant. C'est ce qui explique son succès et le culte voué à la saga de Nintendo.



La musique de Zelda, composée principalement par Koji Kondo, a également participé à la popularité de jeu de Nintendo à travers le monde. À tel point que des concerts symphoniques entièrement basés sur les thèmes musicaux de Zelda sont organisés.

Une saga devenue culte

La saga Zelda compte un grand nombre de jeux vidéo (19 officiellement) parus sur différentes consoles, de la NES, en passant par la Game Boy, la N64, la Game Cube, la Wii, la Nintendo 3DS ou encore la Switch.



Les aventures de Link se succèdent, comme autant de classiques, dont les fans sont capables de parler comme d’un grand film ou d’un grand cru : The Legend of Zelda : A Link to the Past (1991), Ocarina of Time (1998), Majora's Mask (2000), The Wind Waker (2002), The Legend of Zelda : Breath of the Wild (2017)



Le personnage de Link n’a cessé d’évoluer visuellement entre 1986 et aujourd'hui, avec un aspect plus ou moins enfantin par moments, un graphisme plus au moins élaboré. C'est aussi ce qui a permis à Zelda de traverser le temps sans prendre une ride. Si les principes du jeu vidéo restent toujours à peu près les mêmes (donjons, énigmes), le héros change sans cesse.

"The Legend of Zelda : Ocarina of Time", le jeu mythique

Link joue de l'ocarina dans "Ocarina of Time" Crédit : Nintendo / Capture

Comparé à la saga Super Mario et ses 262 millions d'exemplaires vendus, Zelda n’est pas le jeu vidéo le plus populaire sur la planète. Bien que certains volets de la série ont établi plusieurs records.



Ocarina of Time, paru en 1998 sur N64, s’est ainsi écouté à 6 millions d'exemplaires en seulement 8 semaines. Ce volet de la saga est encore considéré par de nombreux joueurs comme le meilleur Zelda de tous les temps. Même si le débat fait rage dans la communauté de fans, certains préférant encore la "période 2D", l'époque des premiers volets sur la NES 8 Bits.

"Breath of The Wild" a cassé les codes de la saga

"Zelda: Breath of the Wild" propose des combat où l'arme équipée dispose d'une durée de vie limitée Crédit : Nintendo

Sorti en 2017, le dernier volet de la saga, The Legend of Zelda : Breath of The Wild a rebattu les cartes et occupe désormais une place de choix dans le cœur des fans, au point même que certains préfèrent cet épisode à Ocarina of Time.



Ce chef-d'œuvre bouleverse les codes traditionnels de Zelda. À la manière de l'épisode Wind Waker qui plaçait Link et Zelda dans un océan gigantesque ponctué de petites îles, Breath of The Wild fascine par son gigantisme. Hyrule n'a jamais été aussi vaste. Et tout est visitable : on peut monter sur chaque montagne, nager dans les rivières, visiter chaque ruine ou forêts.



La durée de vie de ce Zelda est probablement la plus étendue de la saga (au moins une centaines d'heures) avec des dizaines de sanctuaires à visiter, des quêtes secondaires nombreuses, des combats corsés. Heureusement, Breath of the Wild introduit pour nous aider des lances, brise-crânes, serpes, râteaux, marteaux et toute une batterie d'épées. Breath of The Wild est un merveilleux premier Zelda pour découvrir une saga toujours en mouvement et pleine de surprises.