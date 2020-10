"The Witcher", saison 2 : les nouvelles images (musclées) de Geralt De Riv dévoilées

publié le 05/10/2020 à 16:58

"Toss a coin to your witcheeer !" Beaucoup de fans devraient se mettre à chanter le titre culte de la saison 1 de The Witcher, le grand succès de fantasy de Netflix. En attendant la saison 2, l'équipe de production a dévoilé deux nouvelles photos du héros dans une tenue inédite.

Toujours avec ses cheveux blancs et ses yeux jaunes, le Sorceleur, ce chasseur de créatures surnaturelles incarné par Henry Cavill, apparaît plus imposant que jamais. L'acteur qui a incarné Superman bénéficiera pour la saison 2 de The Witcher d'une sculpturale armure de cuir noir.

Outre l'imposant plastron, on peut voir l'ours mal léché le plus célèbre du Continent avec ses accessoires de combats indispensables : une épée et une collection de flacons sur sa cuisse. Idéal pour ranger filtres et potions magiques afin de se renforcer ou se défaire de ses ennemis.

Geralt de Riv ne fait pas secret de son imposante musculature avec cette armure noire Crédit : Netflix

La saison 2 racontera la relation entre la princesse Ciri et Geralt de Riv alors que ce dernier pense que Yennefer est tombée après l'impressionnante bataille de Sodden. Nous allons découvrir la forteresse de Kaer Morhen, lieu de formation des Sorceleurs.

Pour l'heure, pas de date officielle pour la diffusion de cette saison 2. Peut-être que les nouveaux épisodes seront dévoilés en août 2021. Les 8 épisodes doivent être livrés en juillet 2021 par l’équipe de post-production en charge des effets spéciaux. Pour la saison 1, ils avaient livré les épisodes en novembre 2019 pour être diffusé un mois plus tard. Mais la pandémie peut toujours bousculer cette machine bien huilée...