"The Batman" : que veut dire le message codé de l'Homme-mystère ?

publié le 26/08/2020 à 18:47

C'est un premier mystère de résolu dans The Batman. Dans la première bande-annonce du film de Matt Reeves, on aperçoit une carte laissée par l'Homme-mystère (Paul Dano) et adressé au Chevalier Noir (Robert Pattinson) avec un message codé à l'intérieur. Certains internautes ont déjà réussi à le décrypter. Attention, la suite contient des spoilers.

Le code de l'Homme-mystère est craqué. Laissé sur une carte verte illustrée par un squelette dans une couleur, le message ponctué par des symboles est la réponse à la question posée à gauche de la carte : "Que fait un menteur quand il est mort ?". Selon l'internaute Andrew Lane, entre autres, la réponse est "He Lies Still", qui peut être un jeu de mots et être traduit par "Il ne bouge plus" ou "Il ment encore".

Dans un autre tweet, le concepteur de jeux vidéo et fan de puzzles, Mike Selinker, a expliqué sa technique pour déchiffrer ce message laissé à l'intention de Batman, et à l'image du machiavélisme de l'Homme-mystère, génie du crime et des devinettes.

So hyped for Matt Reeve’s Batman Movie, I decided to solve The Riddler’s code. #TheBatman pic.twitter.com/vsxVxucedv — Andrew Lane (@TheMasterD101) August 23, 2020