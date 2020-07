"Star Wars : The Bad Batch" : ce que l'on sait de cette nouvelle série de Disney+

publié le 15/07/2020 à 14:14

L'univers Star Wars ne cesse de s'étendre. Depuis la reprise en main de la saga intergalactique par la maison Disney, il ne se passe plus une année sans une nouvelle création. En attendant les prochains films qui demeurent encore très mystérieux et la saison 2 de The Mandalorian qui nous offrira notre dose de Baby Yoda, Disney a annoncé la sortie d'une nouvelle série. A l'instar de Clone Wars, cette nouvelle oeuvre baptisée Star Wars : The Bad Batch sera une série animée.

Clone Wars était le spin-off animé de 133 épisodes dont l'intrigue se déroulait entre les Episodes II et III de la saga cinématographique. The Bad Batch, qui vient d'être annoncé sur le site officiel de Star Wars, sera un spin-off de ce spin-off. The Bad Batch est une équipe de clones d'élite présentée à la fin de The Clone Wars. Malgré leurs compétences, ils sont considérés comme des échecs expérimentaux d'où leur nom que l'on pourrait grossièrement traduire par "mauvaise fournée".

L'équipe que l'on suivra dans cette série qui sera publiée en 2021 sur Disney+ compte 5 membres : Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair et Echo. Comme leurs noms l'indiquent, chacun disposent d'une compétence toute particulière et de certaines aptitudes. Des forces et des faiblesses qui vont pouvoir permettre à la saga Star Wars de prouver une fois encore que la différence et l'esprit d'équipe l'emportent toujours sur une certaine forme d'uniformité.

Une photo du "Bad Batch" aussi connue sous le nom de "Force 99" Crédit : Disney

L'intrigue se situe toujours au même moment de la grande histoire de la saga Star Wars, au lendemain de la Guerre des Clones dans une galaxie en plein chaos. Le scénario semble s'éloigner des Sith et des Jedi pour revenir aux fondamentaux avec des histoires de mercenaires. Fort du succès de The Mandalorian, Disney mise sur ces personnages plus secondaires moins épiques pour étendre son univers. Gare à ne pas faire créer une overdose de mercenaires dans cette nouvelle galaxie cependant. Le scénario sera contrôlé par Jennifer Corbett qui a travaillé sur les séries NCIS ou Star Wars : Resistance.